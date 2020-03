Fumetti

Topolino va 20000 leghe sotto i mari con due numeri speciali

di Rina Zamarra - 11/03/2020 09:51 | aggiornato 11/03/2020 09:56

Topolino arriva in edicola con la parodia di Ventimila leghe sotto i mari: il fumetto speciale sarà diviso in due parti e sarà in vendita l'11 e il 18 marzo 2020.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020. Topolino festeggia il 150esimo anniversario di Ventimila leghe sotto i mari. Era il 1870 quando lo scrittore Jules Verne dava alle stampe il suo romanzo, incentrato sulle avventure del sottomarino Nautilus guidato dal solitario e misterioso Capitano Nemo. Topolino ha deciso di omaggiare il capolavoro di Verne con la propria versione della storia, intitolata Topolino 19900 leghe sotto i mari. Disney/Panini Comics La storia è stata scritta da Francesco Artibani e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio e sarà pubblicata in due parti. La prima è in edicola dall’11 marzo con il numero 3355 di Topolino e la seconda sarà in vendita dal 18 marzo con il numero 3356 di Topolino. I due numeri dedicati al romanzo di Verne proporranno ai lettori anche un gudget speciale: il modellino del Nautilus del Capitano Nemo. Con il numero dell’11 marzo sarà in edicola la prua, mentre con quello del 18 marzo sarà disponibile la poppa e il Capitano Nemo alias Pippo. Il modellino è dotato di un’elica che gira e apre la plancia di comando. In questo modo il Capitano può prendere posto nella posizione sopraelevata o uscire dal Nautilus quando l’avventura in mare è terminata e deve tornare sulla terraferma. Disney/Panini Comics Se sei abbonato puoi acquistare Topolino in edicola con il gadget del Nautilus e avrai un'ulteriore sorpresa. Ti basta inviare una foto del numero acquistato e il tuo abbonamento verrà prolungato di una copia. 19900 leghe sotto i mari: la trama La storia ha inizio nel 1870 in quel di New York, da cui è pronta a salpare la fregata Alabama con a bordo lo scienziato Michel de Topolin. Disney/Panini Comics Durante la navigazione, la fregata entrerà in contatto accidentale proprio con il sottomarino Nautilus, costruito in gran segreto dal Capitano Nemo (Pippo). Inizia così l’avventura di Michel de Topolin tra segreti da svelare e misteri da risolvere a bordo dello strambo sottomarino.