Un fan ha creato un amiibo che unisce insieme Doom e Animal Crossing

di Silvio Mazzitelli - 11/03/2020 08:40 | aggiornato 11/03/2020 08:42

I videogiochi Animal Crossing e Doom Eternal si fondono in un divertente Amiibo realizzato da un fan.

Infine il crossover tra Animal Crossing e Doom Eternal è arrivato, sottoforma di un Amiibo creato da un fan.

Cosa hanno in comune due giochi così diversi come Doom e Animal Crossing? Nulla in realtà, a parte un piccolo dettaglio che ha scatenato i fan del mondo videoludico, la data di lancio. Entrambi i titoli infatti arriveranno il 20 marzo ed essendo due dei videogiochi di punta di questo mese, il legame tra i due titoli si è creato all’insegna dell’ironia.

Sono tanti infatti i meme dedicati a questa strana associazione, e quello più famoso è legato al personaggio di Isabelle (o Fuffy nella versione italiana) la cagnolina antropomorfa introdotta nel precedente capitolo della serie New Leaf e che fa da segretaria al personaggio creato dal giocatore. Fuffy è ormai diventata un’icona all’interno del fandom di Animal Crossing, e i meme su di lei sono iniziati ad aumentare dopo la sua inclusione come combattente in Super Smash Bros. Ultimate uscito a fine 2018.

L’immagine più bella di questo sodalizio tra i due titoli è quella in cui Fuffy diventa in pratica il Doom Guy, con l’armatura insanguinata e il fucile a canne mozze. L’utente Adam Soltys ha dunque deciso di rendere reale questo meme e crearne un Amiibo, le statuine di Nintendo che si possono collegare alla Switch per far ottenere ai giocatori dei contenuti aggiuntivi o dei bonus. Dubitiamo però che questo Amiibo avrà mai l’ufficialità di Nintendo.

Doom Eternal uscirà il 20 marzo per PC, PlayStation 4 e Xbox One e in futuro arriverà anche su Nintendo Switch, anche se per il momento non c’è una data precisa. Animal Crossing New Horizons, in uscita sempre in quella data, sarà invece un’esclusiva per Nintendo Switch.

Cosa ve ne pare di questo crossover, vi piacerebbe un Amiibo ufficiale così?

Fonte: Gonintendo