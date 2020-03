A Quiet Place, John Krasinski ha già l'idea per un terzo film

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 12/03/2020 09:35 | aggiornato 12/03/2020 09:38

Fate silenzio, parla John Krasinski!

A Quiet Place: Part II non è ancora uscito al cinema ma John Krasinski ha già una idea per un eventuale sequel.

Il regista e attore si è intrattenuto con un giornalista del sito Collider, per una intervista a scopo promozionale, proprio per l'uscita del secondo capitolo di A Quiet Place, che negli Stati Uniti è fissata per il 20 marzo 2020.

Krasinski ha parlato del fatto che quando ha realizzato il primo film non aveva proprio idea se e come ci sarebbe stato un sequel, mentre adesso ha già in mente qualcosa per un terzo capitolo di A Quiet Place.

Per tutto ciò, i più sentiti ringraziamenti vanno all'attrice, nonché moglie di Krasinski nella vita reale, Emily Blunt.

L'attrice dell'imminente film Disney Jungle Cruise, dopo aver letto la sceneggiatura di A Quiet Place: Part II ha detto al marito di avere avuto l'impressione di leggere un nuovo capitolo di una storia più grande (da qui la parola "Part" nel titolo del film e non il semplice "2").

Ciò ha messo in moto la mente di Krasinski, ed ecco - qui sotto - le sue parole:

Sinceramente non avevo pensato a una seconda parte quando ho fatto la prima. Tuttavia, mentre lo facevo, mi ponevo davvero queste domande [sulla possibilità di un terzo film n.d.R.]. Nel primo film ho messo dei fuochi che si vedono in lontananza e ho sempre pensato tra me e me: 'Non sarebbe bello se potessimo esplorare dove portano quei fuochi? Chi c'è dall'altra parte di quegli incendi?' Ma non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un seguito. Così, quando ho iniziato a scrivere il sequel, ho iniziato dagli incendi. E così, anche questa volta, quando il mio cervello ha iniziato a porsi domande su cosa questo avrebbe significato in seguito, ho iniziato a scrivere degli appunti nel caso in cui dovessi prepararmi per un terzo capitolo.

Krasinski è conscio della possibilità di un terzo capitolo e sta già prendendo appunti sulla storia e su quello che vorrebbe mostrare in futuro. Il pubblico, quindi, deve aspettarsi un finale aperto nel secondo film?

Qui sotto, dal canale YouTube ufficiale di Paramount Pictures si può vedere una nuova clip da A Quiet Place: Part II.

Oltre alla già citata Blunt, nel film ci sono anche Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou e Cillian Murphy.

L'uscita italiana di A Quiet Place: Part II è prevista per il 16 aprile 2020, la data potrebbe essere soggetta a rinvii per l'emergenza Coronavirus.