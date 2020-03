Arrivano gli occhiali trasparenti come negli anime giapponesi

CuriositàAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 12/03/2020 13:53 | aggiornato 12/03/2020 13:57

In Giappone sono stati realizzati degli speciali occhiali che simulano le trasparenze spesso utilizzate negli anime.

Nel mondo dell’animazione giapponese spesso si usano alcuni trucchi visivi per rendere l’immagine più piacevole e meno confusionaria. Ad esempio se un personaggio ha una lunga frangia che gli copre gli occhi, questa verrà resa semitrasparente in modo che si possa intravedere l’occhio dietro i capelli e non far venir meno l’espressività di un dialogo.

Stessa cosa viene fatta spesso per gli occhiali: quando un personaggio è inquadrato di profilo, spesso parte dell’asta che li tiene su viene resa invisibile per poter far vedere meglio gli occhi. Ben presto anche nella realtà sarà possibile avere degli occhiali che non rovinano la visione degli occhi di una persona quando vista di lato.

L’azienda giapponese EkōD Works ha infatti creato un design simile per un nuovo modello di occhiali, rendendo trasparente la parte delle asticelle che reggono le lenti, in questo modo anche se visti di profilo, sarà possibile ammirare gli occhi di una persona.

L’azienda giapponese è famosa per questi design particolari, e questo nuovo modello di occhiali non fa eccezione. Probabilmente non avrà un successo globale, ma i fan più accaniti degli anime giapponesi potranno sentirsi parte di una delle loro serie preferite indossando questo tipo di occhiali.

Cosa ne pensate di questo modello di occhiali ispirato agli anime, vi piacerebbe indossarlo?

Fonte: Kotaku