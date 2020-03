Con Monopoly Speed le partite diventano veloci e frenetiche

Curiosità

di Lorenzo Bianchi - 12/03/2020 16:54 | aggiornato 12/03/2020 16:56

Monopoly Speed rivoluziona il celebre gioco da tavolo di Hasbro con partite veloci e frenetiche della durata massima di... 10 minuti! Ecco come funziona.

Complice la sfortunata situazione di queste settimane che ci obbliga a stare in casa, i giochi in scatola hanno iniziato a tornare più frequentemente sulle nostre tavole. Uno dei più gettonati continua a essere il Monopoly, il gioco di compravendite immobiliari di Hasbro, di cui negli ultimi anni sono uscite numerose versioni dedicate a film, serie TV e videogiochi.

L'unica nota dolente di questo boardgame, che spesso costringe i partecipanti a terminare una partita anzitempo, è la sua durata. Se ben calibrate, infatti, quest'ultime possono rivelarsi assai lunghe, finendo per creare situazioni di stallo piuttosto snervanti.

Per ovviare a questo problema, Hasbro Gaming ha lanciato sul mercato una nuova versione del gioco chiamata Monopoly Speed, in cui le partite non avranno più tempi morti e saranno veloci e frenetiche. Come è possibile, dite? Perché dureranno al massimo... Dieci minuti!

Hasbro

All'interno della confezione è infatti presente un cronometro che, una volta azionato, farà partire un adrenalinico conto alla rovescia. Ogni giocatore, munito di una propria pedina e, per la prima volta, di un proprio dado, si muoverà sul tabellone e farà acquisti in contemporanea con gli altri, puntando a fare più soldi possibili.

In Monopoly Speed i turni lasciano il posto ai round, che per la precisione saranno quattro. Si parte con una prima fase d’acquisto, seguita da un’immediata fase di scambio; si ripeterà poi la fase di acquisto e a ruota l’ultima fase di scambio.

Anche la plancia di gioco presenta delle importanti novità. Non più dieci caselle per lato ma nove, con quella VIA! che si sdoppia andando a sostituire il Parcheggio Gratuito.

A non cambiare, invece, è la risoluzione della partita. Allo scadere dei dieci minuti, a vincere è sempre il giocatore che sarà riuscito a fare più soldi possibili, ma che questa volta sarà più incline a darvi un'immediata rivincita.

Dopo l'edizione che proponeva "la partita più lunga di sempre", Monopoly si reinventa ancora una volta per proporre ai giocatori una variante rapida e dinamica. Preparate pedine, dadi, case e alberghi: questa volta fare affari sarà una vera e propria questione di velocità!