Riverdale sospende le riprese della stagione 4 per il Coronavirus

Il teen drama stava girando l’episodio 20 (di 22 totali ) al momento della sospensione. Al momento la produzione è in standby, e non si sa quando potrebbe riprendere.

Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e le agenzie sanitarie di Vancouver per identificare e contattare tutte le persone che potrebbero essere venute a contatto diretto con il nostro membro del team. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, cast e troupe, è sempre la nostra massima priorità. Abbiamo preso e continueremo a prendere precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano sulle nostre produzioni in tutto il mondo. Per l’importanza della cautela, la produzione di Riverdale è attualmente sospesa.

