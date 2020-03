La notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale. L'ESA ha annunciato che l'edizione di quest'anno dell'E3 di Los Angeles è stata cancellata a causa delle crescenti preoccupazioni legate al Coronavirus. Una decisione sofferta ma necessaria per tutelare la salute di tutti i partecipanti: stampa, organizzatori e rappresentati delle aziende del settore videoludico.

Di seguito l'avviso reperibile sul sito dell'E3 2020:

L'alternativa del digital event suggerita dall'ESA è stata presa in considerazione anche da Microsoft.

Phil Spencer, a capo della divisione Xbox dell'azienda di Redmond, è stato uno dei primi a commentare la notizia sull'E3 2020 e ha confermato che tutte le novità su Xbox Series X e altri servizi come Project xCloud saranno annunciate nel corso di un evento che sarà trasmesso in diretta streaming. Nelle prossime settimane tutti i dettagli per segnare la data sul calendario.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h