di Maria Teresa Moschillo - 12/03/2020 15:21 | aggiornato 12/03/2020 15:24

L'emergenza Coronavirus che sta affliggendo l'Italia ha portato all'attenzione del popolo dei social il nostro Premier Giuseppe Conte. Ecco i MEME e i fanvideo migliori a lui dedicati.

Giuseppe Conte@theEP by European Parliament/CC BY 2.0

L'Italia sta vivendo giorni difficili a causa dell'emergenza Coronavirus, una circostanza nella sua gravità straordinaria che ha portato il popolo tutto alla quarantena. Fortunatamente, nonostante la situazione incresciosa e le norme sempre più rigide - che gli italiani stanno dimostrando di avere intenzione di rispettare - c'è chi ha ancora voglia di sorridere.

Il popolo del web, in particolare, ha concentrato la propria attenzione sul Premier Giuseppe Conte. Dopo il suo ultimo discorso, Conte è diventato oggetto di tantissimi MEME e fanvideo: tanti italiani (e italiane!) ne apprezzano la pacatezza, la capacità d'espressione chiara e concisa, ma anche l'aspetto emozionale.

Thread of Prime Minister of Italy Giuseppe Conte's memes and fancams~🌸 pic.twitter.com/lVifxlCswA — Kyara⁷ ~ streaming {MOTS:7} (@Moonchild_Kyara) March 11, 2020

Le parole di Conte stanno facendo sempre più breccia nel cuore di noi tutti e questi sono solo alcuni dei post condivisi su Twitter che lo dimostrano.

#CONTE: can call me artist, can call me presidente del Consiglio dei ministri~☆ pic.twitter.com/vKVMZ0Mefp — ʝα⁷; (@mothervofsnakes) March 11, 2020

Alcuni sono davvero esilaranti!

just for made you smile💜

pic.twitter.com/nLEHVn5z4Z — Conte Oppa;;Vαɳƚαҽ.⁷✨💓;;has seen Joonie in Venice (@imasunshish) March 12, 2020

La mia TL adesso è composta da:

Persone che condividono fancam di Conte e persone che hanno ultimato Conte pic.twitter.com/KTd2uCg8nj — ❀ 𝓘𝓻𝓮𝓷𝓮¹²⁷ ❀ (@xVincentmalloy_) March 11, 2020

Da domani nessuno esca mi raccomando pic.twitter.com/sCJcblZmlY — 방탄소년단 ➐ (@creepypaola) March 11, 2020

Il Premier vanta una schiera di fan vastissima, tanto che qualcuno parla già di loro definendole "le bimbe di Conte".

In un periodo difficile come questo, avere fiducia nel proprio Premier è fondamentale. Conte sta facendo un ottimo lavoro con l'emergenza Coronavirus e gli utenti di Twitter gli dedicano ormai da ore clip video, MEME e post ad hoc.

Perché fare cose serie quando puoi fare le fancam di Giuseppe Conte ? pic.twitter.com/5ayHMGeZ2x — Leo 🤫 (@Leo_iania) March 12, 2020

Giuseppe Conte che stamattina apre twitter e si ritrova le bimbe di Conte, i meme e le fancam: pic.twitter.com/OXkvPgjoLA — Feraz (@AleFerazzi) March 12, 2020

C'è chi trova eccessiva la devozione di alcuni al Premier e chi, invece, si diverte a immaginare la reazione di Conte a quest'ondata di affetto imprevista.

Nondimeno, c'è anche chi parla già di delirio da quarantena...!

Ricorderò per sempre le fancams su Giuseppe Conte, come primo delirio della quarantena. Grazie Twitter. #Covid_19 #restiamoacasa pic.twitter.com/2OdATk2WFY — zame (@zamendirekt) March 12, 2020

Una foto di Giuseppe Conte al giorno toglie il coronavirus di torno pic.twitter.com/rQFnA7677t — 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 (@yleniaindenial) March 12, 2020

Insomma, la popolarità di Giuseppe Conte sui social continua a salire. Merito delle sue parole appassionate e dell'impegno profuso nel contrastare nel modo più efficace possibile quella che l'OMS ha definito proprio in queste ore una pandemia.

Ma voi vi immaginate Conte che stamattina vede il suo nome in tendenza, va a leggere e trova:



- le bimbe di Conte

- Contessini e contessine

- Conte stan account

- edit delle sue foto con i cuori

- VIDEO CON ZOOM SULLA SUA FACCIA E SEXY BACK DI TIMBERLAKE



Morta.#GiuseppeConte — Lea loves Brienne ❅ (@ragazzaparadiso) March 12, 2020

In un periodo come questo è importante avere fiducia: nel popolo italiano, nelle istituzioni e nelle persone che le rappresentano, proprio come il Premier Giuseppe Conte.

Io ormai mi fido solo di Conte, mi affido a lui per portare i Bangtan in Italia

E se vuole performare con loro ben venga#GiuseppeConte



pic.twitter.com/q3XYbKL4tI — ℳᥱⲟ̲ᥕⲛⲥⲏⲓⳑ𝖽☾⁷ (@vashappenin_fra) March 12, 2020

questo è ufficialmente il mio video preferito di giuseppe conte pic.twitter.com/OX5Ypcpfgn — irene (@webarebitches) March 12, 2020

In fondo, mettere a punto MEME divertenti e leggeri come questi è un ottimo passatempo per trascorrere con maggiore serenità la quarantena e seguire il decreto #IoRestoaCasa. Un sorriso nella speranza che si possa tornare al più presto alla normalità.