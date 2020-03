TV News Grey's Anatomy

[Spoiler!]

di Verdiana Paolucci - 12/03/2020 15:34 | aggiornato 12/03/2020 15:39

Due aggiunte nel cast di Grey's Anatomy 16: arrivano Sherri Saum e Anthony Hill. Quali saranno i loro ruoli?

Il cast di Grey's Anatomy 16 diventerà un po' più affollato.

Per un dottore che se ne va (Alex Karev), altri due sono in arrivo: secondo quanto scrive TV Insider, gli attori Sherri Saum e Anthony Hill appariranno in uno dei prossimi episodi della sedicesima stagione, più precisamente quello in onda il 26 marzo sulla rete americana ABC. Quali saranno i loro ruoli?

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Come svela la sinossi di Love of My Life, Maggie (Kelly McCreary) e Teddy (Kim Raver) si recheranno a Los Angeles per partecipare a una conferenza sulla tecnologia chirurgica, nel corso della quale incontreranno delle loro vecchie conoscenze. Anthony Hill avrà il ruolo di Winston, un ex collega di Maggie proveniente da Tufts, mentre a Sherri Saum spetterà il ruolo di una vecchia amica di Teddy. I dettagli sui loro personaggi sono ancora top secret, ma c'è da scommettere che Winston potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso di Maggie. Per la dottoressa, però, non è un buon momento: dopo aver perso la cugina Sabrina durante una delicata operazione eseguita da lei stessa, è stata citata in giudizio per omicidio colposo. Oppure il suo ex collega le offrirà un'opportunità lavorativa lontana dal Grey Sloan? View this post on Instagram Us, patiently waiting for Thursday. #GreysAnatomy A post shared by Grey's Anatomy Official (@greysabc) on Mar 11, 2020 at 9:00am PDT Anche per Teddy è un periodo molto particolare. Il chirurgo sta cercando di capire a che punto è la sua relazione con Owen, soprattutto dopo aver scoperto che lui potrebbe essere il padre del bambino di Amelia. Forse ha solo bisogno di qualcuno con cui parlare dei suoi problemi, e chi meglio di una vecchia amica che non vede da anni?

Sherri Saum, classe '74, è nota al pubblico per aver interpretato Vanessa Hart nella serie televisiva Sunset Beach, per la quale è stata nominata nel 1999 ai Premi Emmy come Migliore attrice giovane in una serie drammatica. Successivamente ha anche partecipato a Gossip Girl. È inoltre una delle protagoniste della serie TV The Fosters, prodotta da Jennifer Lopez.

Anthony Hill è apparso in numerose produzioni televisive, tra cui Watchmen. Ha anche recitato nello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19, e nella serie prodotta da Shonda Rhimes, For the People.

Siete curiosi di vedere questi nuovi personaggi?

Grey's Anatomy 16 vi aspetta ogni lunedì in prima visione assoluta su FoxLife, canale 114 di SKY.