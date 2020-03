TecnologiaCuriosità

di Matteo Tontini - 12/03/2020 16:10 | aggiornato 12/03/2020 16:14

La nota positiva di una situazione allarmante e drammatica.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'epidemia da coronavirus è un problema a cui l'Italia sta cercando di far fronte con tutti i mezzi possibili. Non soltanto l'OMS ha indetto delle regole precauzionali da seguire, ma il governo ha anche stabilito la chiusura di scuole, ristoranti, bar e altri locali che facilitano l'aggregazione di persone. Sebbene questo periodo di quarantena e reclusione sia una pagina nera della storia mondiale, sembrerebbe che l'ambiente ne stia traendo a suo modo giovamento.

Tempo fa, alcune immagini satellitari hanno dimostrato come l'aria sia ora pulita in Cina, dove il coronavirus è stato quasi sconfitto. Grazie alla chiusura di fabbriche, negozi, locali e impianti nucleari, il "Paese del Dragone" ha registrato un grande calo di anidride carbonica. Allo stesso modo, anche nel Nord Italia pare che lo smog che sia diminuito. Le immagini riportate sotto mostrano quanto sia sceso il livello di NO2 dal 14 febbraio all'8 marzo scorso.

Il governo ha invitato tutti gli italiani a restare in casa e limitare le uscite solo alla spesa, al lavoro (nel caso in cui non fosse possibile lo smart working) e alle emergenze sanitarie. Di conseguenza, molte attività sono ferme e le macchine circolano meno: tutto ciò va a beneficio del nostro Pianeta, sicuramente meno inquinato del solito.

7 day running average of NO₂ (air pollutant) levels in Europe in 2020. For example in North #Italy the pollution levels have clearly decreased. OMI satellite data. #COVIDー19 #CoronaVirus #covid19 #airquality pic.twitter.com/RX9uizaGMP — Antti Lipponen (@anttilip) March 11, 2020

Le immagini da Venezia

A riprova del fatto che l'ambiente sia più pulito sono le foto pubblicate in rete da alcuni residenti di Venezia.

Viene mostrato quanto sia limpido il rio dei Ferali, dietro piazza San Marco. Solitamente, stando ai cittadini, l'acqua è molto torbida a causa degli scarichi e della navigazione nei canali interni, adesso invece si vedono addirittura i pesci sguazzare.

I canali di Venezia senza traffico di barche!!

Il risultato? Acqua limpidissima

Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

Qualche fatalista potrebbe allora pensare che il coronavirus sia opera della natura che ci sta dicendo di rallentare, ma poco importa: il calo dell'inquinamento è comunque una piccola nota positiva, è il benessere ritrovato di un ambiente che ne aveva assolutamente bisogno.

"Le Benevole" by mafe de baggis is licensed under CC BY-NC-SA 2.0