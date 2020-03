L'uscita di Mulan in Italia è rimandata al 14 maggio

Non ci resta dunque che attendere il 14 maggio per poter vedere sul grande schermo la fantastica storia di Mulan .

Tra questi vi è anche l'uscita italiana del prossimo live-action targato Disney, Mulan, la cui premiére si è tenuta pochi giorni fa in America . Dall'originario 26 marzo 2020, infatti, il debutto di Mulan al cinema è stato posticipato al 14 maggio , come potete constatare anche visitando il sito ufficiale Disney .

E mentre ogni giorno adottiamo misure e un grado di accortezza maggiore per evitare nuovi contagi, uno dei primi ambiti che ha dovuto adattarsi al presente contesto è stato proprio quello dell'intrattenimento, e in particolare del cinema.

L'attuale situazione d'emergenza sanitaria dovuta alla larga diffusione del virus noto a tutti come Covid-19 o Coronavirus - ora classificato ufficialmente come pandemico - ha imposto, soprattutto nel nostro paese, la messa in atto di provvedimenti precauzionali piuttosto severi che riguardano diverse aree del quotidiano.

