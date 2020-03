Loki arriva nel 2021; anche Richard E. Grant nel cast della serie

TV News

[Spoiler!]

di Giuseppe Benincasa - 12/03/2020 08:59 | aggiornato 12/03/2020 09:02

Una volta lasciatosi questo 2020 alle spalle, sarà l'ora di Loki!

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La serie TV Marvel Studios Loki debutterà nei primi mesi del 2021 sul servizio streaming Disney+!

Un'ottima notizia per tutti i fan Marvel che non vedono l'ora di rivedere il Dio dell'inganno all'opera, in quella che dovrebbe essere un'avventura nel tempo, ambientata dopo Avengers: Endgame. Com'è noto, Loki ha rubato il Tesseract dopo essere stato arrestato al termine della Battaglia di New York ed è fuggito.

In concomitanza con la data di uscita dello show, il sito americano Variety ha anche svelato che l'attore Richard E. Grant arricchirà il cast della serie TV unendosi a Tom Hiddleston.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Le fonti non hanno rivelato il ruolo del leggendario attore britannico ma, conoscendo la sua brillante carriera, lo si può vedere bene in un ruolo da villain. Inoltre, considerando la possibile presenza della Time Variance Authority (TVA), ovvero dell'organizzazione incaricata di proteggere le timeline dell'universo Marvel, si potrebbe pensare che a Grant possa essere affidato il ruolo di Mr. Alternity. Nei fumetti Marvel, quest'ultimo occupa il posto più alto nella catena di comando della TVA.

Dal suo profilo Instagram, ecco qui sotto una foto dell'attore:

Negli ultimi anni, la carriera di Richard E. Grant è in continua ascesa per quanto riguarda franchise di alto interesse. Ha infatti partecipato all'ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nei panni del General Pryde, ha interpretato Izembaro nella serie TV de Il Trono di Spade, è stato Simon Bricker nella serie di culto Downton Abbey ed ha persino recitato nei panni della Grande Intelligenza in Doctor Who.

In più è già una conoscenza dei fan Marvel, che lo hanno visto interpretare il Dr. Rice in Logan - The Wolverine nel 2017.

Dopo Owen Wilson, Grant rappresenta un'altra aggiunta di qualità al cast di Loki.

La serie TV con Tom Hiddleston protagonista sarà disponibile su Disney+ nel 2021 ma è bene specificare, per chi non lo sapesse, che è già possibile abbonarsi al servizio streaming con un'offerta vantaggiosa e che Disney+ sarà attivo in Italia dal prossimo 24 marzo.

Per ogni altra informazione ci si può registrare sul sito ufficiale.