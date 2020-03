Mentre eravamo distratti, a Modena dai rubinetti sgorgava vino

Curiosità

di Rina Zamarra - 12/03/2020 10:59 | aggiornato 12/03/2020 11:03

I cittadini di una frazione di Castelvetro hanno vissuto un'esperienza particolare: mercoledì 4 marzo 2020 dai loro rubinetti di casa usciva Lambrusco Grasparossa.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Gli abitanti di una frazione del comune di Castelvetro hanno avuto un risveglio davvero fuori dall’ordinario. Nell’aprire i rubinetti dei loro lavandini si sono accorti che non usciva affatto acqua ma lambrusco!

Non si trattava neppure di un lambrusco di scarsa qualità, ma del pregiato Grasparossa DOC della zona di Castelvetro.

Ma cosa è successo? Il miracolo del vino dai rubinetti ha interessato alcune abitazioni che si trovano nei pressi della Cantina Sociale Settecani. Come dichiarato dai proprietari, la cantina è stata vittima di un guasto alla valvola del circuito di lavaggio della linea di imbottigliamento del vino. Il piccolo incidente ha fatto in modo che il vino finisse nelle condutture dell’acqua e raggiungesse le case vicine.

Sembra che l’incidente abbia interessato una ventina di abitazioni, con uno sversamento di circa mille litri di vino in un lasso di tempo di circa tre ore.

Insomma, si è trattato di un problema tecnico e non di un intervento divino, come hanno ipotizzato gli utenti social per scherzare sull’accaduto. Molti hanno anche usato l’episodio per sdrammatizzare sull’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 che riguarda anche l’area del modenese.

C’è, infatti, chi ha parlato del vino dai rubinetti come incentivo per lo smart working e chi ha descritto l’incidente come una prova di stordimento collettivo per impedire il panico da epidemia.

Modena, esce lambrusco dai rubinetti.

Se esiste un paradiso, è così che lo immagino. — Il Reverendo (@IlReverendo71) March 4, 2020

Prove tecniche di stordimento collettivo per sedare il panico incombente #lambrusco https://t.co/7WFn9bZ2Nv — Paola De Bartolo (@paoladebartolo) March 4, 2020

Mi auguro che questa cosa sia nella nuova manovra per incentivare lo smart working https://t.co/aFdoE8AByr — Davide Coppo (@davcoppo) March 4, 2020

Stanotte non dormirò:

Ma se oggi a Castelvetro giravo il rubinetto sul caldo, usciva Vin Brulé?#modena #vino #lambrusco — Pamic (@_Pamic_) March 4, 2020

In ogni caso, il comune è subito intervenuto e i tecnici hanno risolto il problema. I cittadini possono stare tranquilli dai loro rubinetti uscirà solo acqua.

Vista la situazione di emergenza da Coronavirus, inoltre, il comune ha diramato una nota per tranquillizzare i cittadini chiarendo che la fuoriuscita di liquido alimentare dai rubinetti non è pericolosa per la salute.

La notizia, tra l’altro, ha fatto il giro del mondo, dagli Stati Uniti all’Asia, e i commenti sono stati simili in tutto il mondo: il lambrusco dai rubinetti sarebbe un segno della presenza divina!