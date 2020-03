Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il trailer del film d'animazione

CinemaAnimazioneVideogames

di Lorenzo Bianchi - 12/03/2020 11:53 | aggiornato 12/03/2020 11:57

Combattimenti, sangue e tradimenti nel primo, violentissimo trailer di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, film animato ispirato alla celebre saga picchiaduro.

In attesa, tra pochi giorni, di poter scendere nell'arena di Mortal Kombat 11 nei panni del leggendario Spawn, sul canale You Tube ufficiale del celebre picchiaduro è stato rilasciato il primo, violentissimo trailer di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, film d'animazione prodotto da Warner Bros. Animation in collaborazione con NetherRealm Studios.

La pellicola, diretta da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) e sceneggiata da Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans), sarà disponibile in digitale dal 12 aprile, mentre dal 28 dello stesso mese in Home Video in formato 4K Ultra HD, Blu-ray e Dvd. Al momento non sono state rilasciate informazioni in merito a un'uscita del lungometraggio nel nostro paese con doppiaggio italiano.

Potete vedere il trailer qua sotto.

Come si può intuire dal filmato, la pellicola getterà le basi per la creazione di un Universo animato dedicato a Mortal Kombat, andando a rinarrare i principali snodi narrativi dei primi capitoli della saga.

Personaggio principale sarà Hanzo Hasashi, capo del clan ninja Shirai Ryu, di cui verranno raccontati gli eventi che lo hanno portato a rinascere come Scorpion e del suo desiderio di vendetta nei confronti di Sub-Zero, il suo assassino.

Al suo fianco compariranno i più noti personaggi della serie, da Liu Kang a Johnny Cage fino al possente Goro, tutti intenti a prendere parte al letale torneo di arti marziali e a dar sfoggio delle loro cruenti e celebri Fatality.

Il cast di voci originali è composto da Patrick Seitz (Scorpion), Jordan Rodrigues (Liu Kang), Joel McHale (Johnny Cage), Jennifer Carpenter (Sonya Blade), Steve Blum (Sub-Zero), David B. Mitchell (Raiden), Kevin Michael Richardson (Goro), Grey Griffin (Kitana), Artt Butler (Shang Tsung), Darin De Paul (Quan Chi) e Atkin Downes (Kano).

HD Warner Bros. Animation Il poster di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Oltre a Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, è attualmente in fase di lavorazione un nuovo adattamento cinematografico della leggendaria saga videoludica ideata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias, prodotto da James Wan e in uscita nelle sale americane il 5 marzo 2021.