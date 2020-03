Soul, il nuovo trailer ufficiale italiano del film Disney e Pixar

Animazione

di Rina Zamarra - 12/03/2020 15:33 | aggiornato 12/03/2020 15:37

Un insegnante di musica è vittima di un incidente e la sua anima finisce nella dimensione detta Seminario del sé: è questa la trama di Soul, nuovo film Disney Pixar.

È stato rilasciato il trailer italiano di Soul, il film Disney Pixar con protagonista un insegnante di musica di colore. Si tratta del primo film animato Disney con un afroamericano nel ruolo principale, doppiato nella pellicola originale da un altro afroamericano: l’attore Jamie Foxx.

Soul è diretto e scritto da Pete Docter, particolarmente apprezzato per il film Inside Out, che è una sorta di parente stretto di Soul. Se in Inside Out la storia ruotava intorno alla personificazione delle emozioni umane, in Soul la storia è incentrata sulla personificazione dell’anima.

Il protagonista, infatti, si chiama Joe Gardner ed è un insegnante di musica. Joe sogna da sempre di suonare in un leggendario locale di musica jazz di New York: l’Half Note Club.

Non appena il suo sogno si avvera, Joe ha un incidente e la sua anima viene inviata in una dimensione denominata Seminario del sé, dove le anime si preparano a sviluppare passioni, interessi e sogni prima di congiungersi al corpo di un umano.

Disney - Pixar

Nel Seminario del sé, Joe incontra una di queste anime denominata 22, che è bloccata nell’area da molto tempo perché non ha in particolare simpatia gli esseri umani e non trova nessun corpo in cui incarnarsi.

Alla fine i due si aiuteranno a vicenda per fare in modo che l’anima di Joe si ricongiunga con il suo corpo.

La colonna sonora del film è opera di un team davvero notevole. Il musicista Jon Batiste ha curato la parte legata alla musica jazz. Si tratta di un musicista di rilievo, leader della band del The Late Show e collaboratore di artisti del calibro di Lenny Kravitz, Willie Nelson, Prince e Stevie Wonder.

Trent Reznor e Atticus Ross, invece, sono stati chiamati a scrivere la colonna sonora del film. Reznor è il frontman e cantante della band dei Nine Inch Nails. Grandi nomi compongono anche il cast di doppiatori: 22 è doppiata da Tina Fey e la madre di Joe è doppiata da Phylicia Rashad (Empire).

Questlove, membro della band The Roots del The Tonight Show, doppia il batterista della jazz band di Joe, mentre Daveed Diggs doppia Paul, un vicino di casa di Joe.

Quando vedremo Soul nei cinema italiani? Al termine del trailer viene indicato il 16 settembre come giorno di debutto in sala.