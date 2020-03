The Bourne Identity: le location del film con Matt Damon

View this post on Instagram

🇺🇸 The Bourne Identity is a 2002 American-German action thriller film based on Robert Ludlum's novel of the same name. It stars Matt Damon as Jason Bourne, a man suffering from extreme memory loss and attempting to discover his true identity amidst a clandestine conspiracy within the CIA This scene shot on Political Prisoners (Politických vězňů) street where they're mentioning as a #Zurich in Switzerland. The buillding on the right side is Petschek Palace buit for merchant banker Julius Petschek. End of the this road you'll see very beautiful building which is The State Opera (previous name was Smetana Theatre) ➡️ Slide right to see the scene. *** 🇹🇷 Geçmişi Olmayan Adam, 2002 yapımı bir ABD-Alman yapımı Robert Ludlum'ın aynı isimli romanından yapılmış bir filmdir. #MattDamon'un oynadığı #JasonBourne karakteri uğradığı hafıza kaybından sonra gerçek karakteri arayan biridir. Bu sahne Politik Mahkumlar sokağında çekilmiştir ve sağdaki bina Petschek sarayıdır ve Julius Petschek adında bir tüccar tarafından yaptırılmıştır. Bu yolunda sonundaki güze bina ise The State Opera binasıdır ve bir önceki adı ünlü Çek besteci Bedřich Smetana'ya adanmış Smetana Tiyatrosuydu ➡️ Sahneyi izlemek için sağa kaydırınız.