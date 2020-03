TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 12/03/2020 08:06 | aggiornato 12/03/2020 08:10

Hilltop brucia. The Walking Dead ci aveva lasciato nel bel mezzo della battaglia contro i Sussurratori e riparte da lì, con l'episodio 10x12 lunedì su FOX. Tutti, perfino una ragazzina cresciuta nel mondo post-apocalisse, devono fare i conti con la morte.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Hilltop brucia. Lo scorso episodio di The Walking Dead ci aveva lasciati lì, nel bel mezzo della battaglia contro i Sussurratori e l'orda di Alpha (Samantha Morton), e da lì lunedì su FOX ripartirà con l'episodio 10x12.

In questi primi, sconvolgenti minuti in anteprima, oltre alla lotta disperata per la sopravvivenza, mentre gli zombie in fiamme diffondono il fuoco, assistiamo anche a due eventi precisi.

Gamma, pardon: Mary (Thora Birch) chiede a Lydia (Cassady McClincy) di intervenire al fianco di Alpha per salvare Hilltop, ma la ragazza rifiuta: non camminerà mai al fianco della madre. Mai più. Non dopo ciò che ha visto quando è intervenuta nello scontro all'ultimo sangue fra Daryl (Norman Reedus) e Alpha.

E poi, naturalmente, c'è l'evento più rilevante: Judith (Caley Fleming). Il suo primo omicidio.

Perché un conto è eliminare uno zombie, ben altro conto affrontare uno zombie che poi si rivela essere una persona. Un Sussurratore.

Non è finita qui. Perché nel trailer dell'episodio, qui sopra, vediamo anche Negan (Jeffrey Dean Morgan), Carol (Melissa McBride), protagonista del recente colpo di scena sull'evasione dell'ex leader dei Salvatori, e capiamo che entrambi avranno un ruolo rilevante.

Negan, in particolare, potrebbe svelarci di essere dalla parte dei suoi ex carcerieri. Il potere di salvare quel che resta di Hilltop è nelle sue mani.

E se abbiamo imparato qualcosa su Negan, è che si dimostra spesso imprevedibile: stavolta lo sarà agli occhi di Alpha, con la quale ha stretto un legame di sangue?

Gli indizi sull'ambiguità del suo comportamento sono tanti, e non possiamo far altro che seguire il nuovo episodio per scoprire se abbiamo indovinato da che parte, alla fine, deciderà di schierarsi.

Appuntamento lunedì 16 marzo alle 21.00 solo su FOX!