di Silvio Mazzitelli - 12/03/2020 15:50

Il presidente di CD Projekt RED conferma la loro intenzione di tornare a occuparsi della serie The Witcher dopo l'uscita di Cyberpunk 2077.

Come ben sapete attualmente lo sviluppatore polacco CD Projekt Red è impegnato a terminare i lavori sul suo ambizioso gioco di ruolo in prima persona Cyberpunk 2077. Il titolo, in origine previsto per aprile, è attualmente stato spostato al 17 settembre. Le cose per Cyberpunk sembrano andar bene dato che recentemente è iniziata la valutazione degli enti come il PEGI, che ne devono verificare il contenuto per comprendere la fascia d’età a cui il gioco sarà consigliato. Buon segno che ci fa capire che il traguardo è ormai vicino.

Nessuno però ha mai pensato ai progetti futuri degli sviluppatori polacchi nel periodo post Cyberpunk, ma durante un’intervista fatta sul sito Stooq (poi riportata da Eurogamer Poland), Adam Kicinski, presidente di CD Projekt RED, ha confermato che la loro intenzione è quella di tornare nuovamente nel mondo fantasy di The Witcher.

Purtroppo non ci sono altre informazioni su questo nuovo progetto che al momento è sicuramente in fase embrionale, ma secondo quanto detto dal Kicinski non si intitolerà The Witcher 4 e non sarà un sequel diretto del terzo capitolo. Non sappiamo ancora quindi se sarà una sorta di spin-off o l’inizio di una nuova saga, magari con protagonista Ciri o un Witcher completamente inventato, d’altronde con The Witcher 3: Wild Hunt era stato detto che la storia di Geralt di Rivia era ormai conclusa.

Ancora è anche presto per parlare di una finestra di lancio, dato che la vera fase di sviluppo inizierà soltanto dopo l’uscita di Cyberpunk, ma indubbiamente è quasi certo che sarà un gioco destinato alla prossima generazione di console.

Cosa pensate di questo nuovo interessante progetto dedicato a The Witcher? Vi piacerebbe vedere in azione nuovamente Geralt o preferite una nuova avventura con un nuovo protagonista?

