di Elena Arrisico - 12/03/2020 11:07 | aggiornato 12/03/2020 11:12

Wash Your Lyrics è l'invenzione di William Gibson. Il diciassettenne inglese ha creato un sito in grado di generare, all’istante, istruzioni per il lavaggio delle mani accompagnate dai testi di una canzone a scelta. Sul Web, già impazzano i poster.

La musica ai tempi del Coronavirus! La prima regola contro questo virus, che ha cambiato le nostre vite improvvisamente, è quella di lavarsi bene e spesso le mani. Questa è una delle importantissime raccomandazioni pubblicate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità per cercare di evitare una diffusione maggiore del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2, responsabile dei casi di COVID-19.

Come si legge sul sito del Ministero della Sanità e sull’opuscolo fornito - firmato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - è consigliabile lavare le mani per almeno 40-60 secondi, bagnandole con l’acqua, applicando la giusta quantità di sapone, frizionandole come indicato, risciacquando e asciugando accuratamente.

Per portare a termine questo piccolo compito in modo più piacevole, William Gibson ha pensato di inventare Wash Your Lyrics. Di che si tratta, esattamente? Il diciassettenne inglese ha creato un sito che consente di realizzare - in modo del tutto automatico - un’immagine che, oltre alle indicazioni su come lavarsi le mani in modo corretto – diffuse dall’NHS, il sistema sanitario inglese - inserisce le strofe delle proprie canzoni preferite. Insomma… non c’è che dare libero sfogo alla propria fantasia!

Ho creato un piccolo sito in 24 ore che genera, all’istante, istruzioni per il lavaggio delle mani accompagnate dai testi di una canzone a vostra scelta: date un'occhiata!

🎶 I made a little site in 24h that generates hand washing instructions accompanied by lyrics from a song of your choice instantly - check it out!



🔗 https://t.co/JKAQRYy5Yz pic.twitter.com/S1bDLyKt6C — william ⚡️ (@neoncloth) March 8, 2020

Secondo quanto riportato da BBC, sono già circa 175mila i poster che sono stati generati, in modo del tutto gratuito, nei primi tre giorni. Questa brillante idea si sta diffondendo sempre di più e non è difficile trovare in giro poster che recitano alcune delle più famose e amate canzoni di sempre.

Miley Cyrus ha citato l’iniziativa in un tweet, postando l’immagine con il testo di The Climb.

I Backstreet Boys ne hanno creata, invece, una del tutto personalizzata con le loro hit I Want It That Way, As Long As You Love Me, Shape Of My Heart e No Place.

Sul Web, se ne trovano per tutti i gusti. Un utente di Twitter ha generato Wash Your Lyrics con il testo di I Will Survive di Gloria Gaynor.

Did tried #WashYourLyrics & this is so fun haha

Wash your hands, let's all survive #COVID19 pic.twitter.com/88Y9PQCWpb — arcy, (@arciinnamonroll) March 10, 2020

C’è chi ne ha creata una versione con Bohemian Rhapsody dei Queen.

#WashYourLyrics. I have tried a few tunes, having got bored of happy birthday. Bohemian Rhapsody is always a winner. pic.twitter.com/OVCMHUURbI — Claire (@CCClaireCooper) March 9, 2020

E chi ha pensato di creare un poster con il testo di I’ll Be There For You dei Rembrandts, famosissima sigla di Friends.

FRIENDly reminder to wash you hands. Hahaha worst timeline #WashYourLyrics pic.twitter.com/Vs5M9hG2Fr — Cato (@_ixcato) March 11, 2020

Lavarsi le mani spesso - con acqua e sapone, gel igienizzanti o prodotti a base di alcool – dovrebbe essere una regola fondamentale da sempre, ma è bene ribadire il modo corretto per farlo, così da proteggerci dalle infezioni in generale.

Per creare un vostro poster, vi basterà andare su Wash Your Lyrics, dove potrete inserire il titolo della vostra canzone preferita, oltre al nome dell'autore.