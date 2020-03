Wikipedia lancia la Writing Week prolungata per il COVID-19

Curiosità

di Rina Zamarra - 12/03/2020 09:57 | aggiornato 12/03/2020 10:00

Wikipedia è al fianco dell'Italia e promuove una writing week speciale: gli utenti possono scrivere testi enciclopedici riguardanti le aree colpite dal COVID-19.

Wikipedia sostiene l’Italia in questo periodo difficile con una writing week speciale. Periodicamente, l’enciclopedia online lancia questo tipo di iniziative della durata di una o più settimane per sensibilizzare la propria comunità di utenti e coinvolgerla nella stesura dei testi.

In questo caso, la writing week riguarda l’Italia e avrà una durata compresa tra l’8 marzo e il 5 aprile 2020.

In questo lasso di tempo gli utenti italiani potranno partecipare scrivendo dei testi relativi alle aree più colpite dal COVID-19. Inizialmente, la writing week riguardava le zone oggetto del DPCM dell’8 marzo 2020. Il successivo decreto del 10 marzo ha esteso le restrizioni a tutto il territorio italiano (San Marino compreso) e la writing week si è adeguata. Tra l’altro nella pagina dedicata all’iniziativa è presente una cartina dell’Italia con le diverse aree del contagio in continuo aggiornamento.

[#iorestoacasa, ma non smetto di contribuire al sapere libero!]

Per affrontare in modo positivo il momento che stiamo vivendo, la comunità di #Wikipedia in italiano propone una maratona di scrittura focalizzata sul patrimonio culturale del nostro Paese ➡️ https://t.co/lEFOkTVT6n pic.twitter.com/kNJSdk73XK — Wikimedia Italia (@WikimediaItalia) March 10, 2020

Gli utenti possono scrivere testi di qualsiasi tipo riguardanti il territorio italiano e quello della Repubblica di San Marino. I contenuti devono appartenere alle seguenti aree tematiche:

arte

monumenti

musei

tradizioni italiane

natura (laghi, monti, parchi naturali eccetera)

L’intento è quello di produrre più contenuti possibili di tipo enciclopedico per supportare il comparto turistico, particolarmente danneggiato dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

È possibile scrivere su Wikisource, postare fotografie e contenuti multimediali su Wikimedia: Commons, occuparsi della parte turistica su Wikivoyage o creare lezioni per gli studenti impossibilitati a seguire le normali attività scolastiche su Wikiversità.

Nella pagina di Wikipedia dedicata alla bella iniziativa, trovate tutti i riferimenti inclusi alcuni appunti di lavoro utili per la stesura dei tesi e un elenco degli utenti che hanno già partecipato all’iniziativa con i relativi link ai loro testi. In questo modo, potete farvi un’idea del tipo di contenuti inseriti e partecipare voi stessi. Oltre ai contenuti in italiano, gli utenti hanno già creato anche dei testi in lombardo.

Buona scrittura!

Wikipedia Arsch by the_real_hal is licensed under CC BY-ND 2.0