Anche A Quiet Place Part II è stato rimandato a data da destinarsi

di Marcello Paolillo - 13/03/2020 12:48 | aggiornato 13/03/2020 12:51

Con un post su Instagram, John Krasinski ha confermato il rinvio del suo A Quiet Place Part II, l'horror con protagonista l'attrice Emily Blunt.

A quanto pare, l'emergenza mondiale per il coronavirus ha bloccato un altro progetto cinematografico largamente atteso. L'uscita di A Quiet Place Part II, il nuovo film horror fantascientifico di John Krasinski, è stata rimandata in tutto il mondo.

Il regista e attore ne ha spiegato il motivo con un lungo post pubblicato sul suo account Instagram (via Slashfilm).

Una delle cose di cui vado più fiero è il fatto che le persone sostengano che il nostro film vada visto tutti insieme in sala. Proprio per questo, a causa delle mutevoli circostanze di ciò che sta succedendo in questo momento attorno a noi, non è chiaramente il momento giusto per una cosa del genere. Anche se eravamo molto entusiasti di farvi vedere il film al più presto... Aspetteremo quindi a distribuirlo, in modo che tutti possiamo vederlo insieme. Ci vediamo al prossimo appuntamento cinefilo! A presto!

Al momento, non è stata resa nota la nuova data di uscita per il film. Ricordiamo che l'emergenza coronavirus ha imposto la cancellazione o il posticipo di un gran numero di pellicole, come ad esempio il live action Disney di Mulan (rinviato a maggio 2020 in Italia), No Time to Die (previsto nei cinema il 25 novembre prossimo) e Fast & Furious 9 (la cui uscita è stata rinviata di un anno).

La scelta di Paramount Pictures e di John Krasinski relativamente al rinvio di A Quiet Place Part II, quindi, non sorprende più di tanto.

Ricordiamo che il film è il sequel di A Quiet Place, horror uscito nel 2018 particolarmente apprezzato da critica e pubblico. Nel cast rivedremo Emily Blunt (moglie dello stesso Krasinski) e i giovani Millicent Simmonds e Noah Jupe. La trama ci immergerà nuovamente in un mondo nel quale la popolazione è stata quasi del tutto cancellata da una razza aliena particolarmente sensibile ai suoni e ai rumori. I superstiti - tra cui la famiglia Abbott - devono quindi cercare di sopravvivere nel mondo esterno, alla costante ricerca di un nuovo rifugio sicuro.

Nel cast del lungometraggio troveremo anche Cillian Murphy nel ruolo di Emmett (un uomo che ha totalmente perso le speranze), oltre a Djimon Hounsou nei panni di un personaggio ancora avvolto nel mistero.

L'uscita nelle sale italiane di A Quiet Place Part II era inizialmente prevista per il 19 marzo.