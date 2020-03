Videogames

Dal 1997 al 2020. Il detective Ray McCoy pronto a debuttare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con la versione migliorata di Blade Runner.

A distanza di quindici anni dall'acclamato Blade Runner di Ridley Scott (1982) arrivò sugli scaffali dei negozi di elettronica l'omonimo videogioco per PC. Un'avventura grafica che ancora oggi occupa un posto speciale nel cuore di tante persone grazie alla coinvolgente storia ispirata al racconto Il cacciatore di Androidi di Philip K. Dick e ambientata in un mondo che riprende l'atmosfera della pellicola di fantascienza con Harrison Ford.

Ebbene, il titolo del 1997 firmato Westwood Studios tornerà sul mercato nel 2020 grazie all'opera di restauro di Nightdive Studios. Blade Runner: Enhanced Edition sarà disponibile non solo su PC Windows, ma anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Una versione del gioco migliorata in ogni sua parte, dai modelli dei personaggi fino ai comandi personalizzabili per tastiera e controller. Purtroppo il team di sviluppatori non ha ancora condiviso video o screenshot del gioco e dobbiamo quindi fidarci di quanto dichiarato nell'intervista a THR.

Blade Runner è ancora oggi strabiliante sotto tutti i punti di vista, quindi stiamo utilizzando il KEX Engine per aggiornare la grafica e migliorare l'esperienza di gioco preservando la visione e il gameplay dei Westwood Studios.

Il videogioco racconta (e racconterà) la storia del detective Ray McCoy, un cacciatore di androidi dell'unità Blade Runner della Los Angeles distopica del 2019. Lo scopo della divisione è di trovare ed 'uccidere' tutti i replicanti diventati fuorilegge per sfuggire a morte certa dopo una breve esistenza. Nei panni del protagonista il giocatore scopre la reale condizione dei replicanti, il loro punto di vista.

Ha contribuito al successo di Blade Runner la (relativa) possibilità di cambiare il corso della storia tramite le decisioni che il giocatore è chiamato a prendere. Il gioco prevede infatti sei diversi finali. Se volete fare un salto nel passato, il titolo è oggi disponibile su GOG al prezzo di 8.89 euro e può essere giocato su Windows, Linux e macOS.

