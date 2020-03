TV News Grey's Anatomy

Da Grey's Anatomy a Riverdale, passando per The Morning Show e The Falcon and the Winter Soldier, sempre più serie TV stanno decidendo di interrompere o rimandare la produzione dei propri episodi. Sono diversi gli studios coinvolti dall'emergenza.

La diffusione del Coronavirus (SARS-CoV2) e lo sviluppo della malattia COVID-19, ormai, interessa tutto il globo: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia e, dunque, si prendono dei provvedimenti anche nel resto del mondo. L’Italia è in quarantena e anche negli USA – seppur molto lentamente – qualcosa sta iniziando a muoversi.

Come riportato da Deadline, il Coronavirus sta colpendo anche l’industria televisiva: alcune serie TV hanno interrotto o rimandato la produzione, dato che l’epidemia non accenna a fermarsi. Tra le più importanti che hanno deciso di interrompere la lavorazione, ci sono Grey's Anatomy, NCSI, Riverdale, Carnival Row, The Falcon and the Winter Soldier, The Morning Show e molte altre. Ecco la lista delle serie TV che hanno, al momento, interrotto la propria produzione:

American Ninja Warriors (NBC, posticipata);

America’s Got Talent (NBC, fermata);

The Amazing Race (CBS, fermata);

Bull (CBS, fermata);

Card Sharks (ABC, posticipata);

Chicago Fire (NBC, fermata);

Chicago P.D. (NBC, fermata);

Chicago Med (NBC, fermata);

Dynasty (the CW, fermata);

Family Feud (ABC, posticipata);

FBI (CBS, fermata);

Grey’s Anatomy (ABC, fermata);

The Late Late Show with James Corden (CBS, fermata);

Late Night with Seth Meyers (NBC, fermata);

The Late Show with Stephen Colbert (CBS, fermata);

NCIS (CBS, fermata);

NCIS: Los Angeles (CBS, fermata);

NCIS: New Orleans (CBS, fermata);

New Amsterdam (NBC, fermata);

The Price Is Right (CBS, fermata);

Riverdale (The CW, fermata);

Survivor (CBS, posticipata);

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC, fermata);

Angelyne (Peacock, fermata);

Carnival Row (Amazon Prime, fermata);

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+, fermata);

Foundation (Apple TV+, fermata);

Grace and Frankie (Netflix, fermata);

The Good Fight (CBS All Access, fermata);

Little America (Apple TV+, posticipata);

The Morning Show (Apple TV+, fermata);

Russian Doll (Netflix, posticipata);

Rutherford Falls (Peacock, posticipata);

Jeopardy! (fermata);

The Kelly Clarkson Show (fermata);

The Wendy Williams Show (fermata);

Wheel of Fortune (fermata).

Deadline riporta che le interruzioni non dovrebbero essere improvvise, ma che gli show termineranno l’episodio corrente ove possibile. A causa dei tempi, molte serie televisive stanno per concludere le proprie stagioni: è successo ad Hawaii Five-0, che ha terminato le riprese della sua ultima stagione - l'ultimo episodio andrà in onda, negli USA, il 3 aprile - per cui i fan avranno un finale adeguato.

Sembra, inoltre, improbabile che le serie a cui restano 1-2 episodi da girare tornino e che concludano, così, le stagioni in corso. CBS TV Studios, insieme a Paramount TV Studios e Showtime, hanno rilasciato una dichiarazione circa la crisi che il mondo sta vivendo e la loro decisione in merito:

Negli ultimi giorni, abbiamo iniziato a prendere decisioni per posticipare temporaneamente la produzione di alcuni dei nostri pilot e delle serie attuali. Al momento, stiamo valutando le situazioni caso per caso, informandoci da esperti sanitari e funzionari governativi. Alcune produzioni possono continuare, purché non coinvolgano un pubblico dal vivo e/o ambienti considerati a rischio. La sicurezza e il benessere del nostro team di produzione è la nostra massima priorità.

Come riporta Deadline, NBCUniversal ha dichiarato:

La sicurezza e la salute del nostro cast, dello staff e dei dipendenti è la nostra massima priorità. Ove possibile, sospendiamo la produzione per due settimane come misura precauzionale, a seguito della quale rivaluteremo e determineremo una data di inizio appropriata. In alcuni casi, stiamo accelerando i piani per concludere la produzione.

The Hollywood Reporter ha dato la notizia della sospensione di Riverdale, come annunciato da Warner Bros.: un membro dello staff o del cast della serie è stato, recentemente, a contatto con un caso positivo al Coronavirus.

Stiamo lavorando con le autorità di Vancouver per identificare e contattare tutti gli individui che potrebbero essere entrati in contatto con questo membro del nostro team. La salute e la sicurezza dei nostri impiegati, del cast e della troupe è da sempre la nostra priorità numero uno. Continueremo a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere tutti coloro che lavorano alle nostre produzioni in tutto il mondo.

