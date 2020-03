Demon Slayer: annunciati due videogiochi per il famoso anime

AnimazioneFumettiVideogames

di Silvio Mazzitelli - 13/03/2020 15:53 | aggiornato 13/03/2020 15:54

Il manga e anime di successo Demon Slayer è pronto a sbarcare anche nel mondo dei videogiochi.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il 2019 è stato indubbiamente l’anno di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, manga disegnato da Koyoharu Gotouge, che grazie alla messa in onda dell’anime lo scorso aprile ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. In Giappone in particolare, ha visto un incremento della popolarità incredibile, tanto che è diventato il secondo manga più venduto di Shueisha dopo One Piece.

Anche nel 2020 Demon Slayer continua a ottenere un grande successo, tanto che i 19 numeri usciti finora hanno occupato tutte le posizioni della classifica della terza settimana di febbraio dei manga più venduti, con la maggior parte dei volumi che hanno superato il milione di copie vendute. Come succede spesso in questi casi con opere di così grande successo, ecco arrivare prontamente l’annuncio di un adattamento videoludico.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riceverà in futuro ben due videogiochi a esso dedicati: il primo si intitolerà Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan e arriverà su PlayStation 4 nel 2021. A pubblicare il gioco sarà Aniplex, mentre non si conoscono ancora i dettagli sullo studio di sviluppo. Il titolo è stato annunciato su una rivista giapponese, come riportato dall’utente Twitter Spytrue. Attualmente il genere specificato è quello di un “Fighting Action”, ossia molto probabilmente un picchiaduro in arene 3D così come è stato per i recenti My Hero One’s Justice, One Punch Man: A Hero Nobody Knows e i classici Naruto Ultimante Ninja Storm. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni.

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan will be released in 2021 (PS4) pic.twitter.com/y3k1fxIh6C — سباي. (@Spytrue) March 12, 2020

Il secondo videogioco è invece un titolo per mobile, in arrivo entro l’anno su iOS e Android. Il gioco si chiamerà Kimetsu no Yaiba: Chifuu Kengeki Royal e sarà pubblicato da Aniplex e sviluppato da Soleil. Non si hanno ulteriori dettagli sul sistema di gioco, anche se è quasi scontato che al 99% sarà un titolo gratuito con alcune microtransazioni e un gacha system per ottenere nuovi personaggi.

Kmetsu no Yaiba mobile game for Android and IOS visual. 2020 pic.twitter.com/6WHrRfnMFU — سباي. (@Spytrue) March 12, 2020

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga iniziato nel 2016 da Koyoharu Gotuge su Weekly Shonen Jump di Shueisha, la rivista che ospita i più grandi successi tra gli shonen manga in Giappone, come ad esempio One Piece o in passato Dragon Ball e Naruto. La serie è ambientata negli anni ’20 del secolo scorso in Giappone, in un mondo dove nell’oscurità si trovano degli esseri chiamati demoni che si nutrono degli umani. La famiglia di Tanjiro è rimasta vittima proprio di una di queste creature, che ha lasciato in vita solo la sorella minore Nezuko, purtroppo ora diventata a sua volta un demone. Tanjiro scoprirà dell’esistenza dei cacciatori di demoni, guerrieri d’elite che da secoli danno la caccia a queste misteriose creature. Il giovane decide allora di addestrarsi per diventare uno di loro e cercare un metodo per far tornare sua sorella umana.

Cosa ne pensate dell’arrivo di un videogioco dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, lo aspettavate?

Fonte: Dualshockers