13/03/2020

Una soluzione ammirevole per affrontare questi giorni noiosi da trascorrere in casa.

L'epidemia da nuovo coronavirus impone agli italiani di restare a casa per evitare una maggiore diffusione dell'agente patogeno, molto virulento e pericoloso. Al fine di combattere la noia in molti si rifugiano nei videogiochi, ecco perché l'iniziativa partita da Matteo Sciutteri (Co-Fondatore e Game Designer di Runeheads) è piuttosto ammirevole: rendere disponibili gratuitamente alcuni codici per scaricare titoli PS4, PC, Switch e Xbox One.

Attraverso un messaggio lanciato su Facebook, Sciutteri dichiara che le chiavi gratuite sono raccolte in un documento condiviso e vengono messe a disposizione di tutti. In particolare, però, sono per coloro che non hanno i soldi necessari per comprare videogiochi. Gli sviluppatori hanno la possibilità di aggiungere altri codici, qualora volessero contribuire.

Sono molte le chiavi che sono state già prese, ma alcune sono ancora libere (ed è possibile che ne verranno aggiunte altre nelle prossime ore o giorni, dunque il documento è da monitorare di tanto in tanto). Diversi gli sviluppatori grandi e piccoli che hanno aderito all'iniziativa, dando una mano come potevano. Come è possibile leggere nella parte alta dello spreadsheet, per colpa di qualcuno che ha cercato di rovinare tutto cancellando l'intero elenco, l'autore è stato obbligato a chiuderlo.

Sono molti i titoli disponibili nel documento e spaziano tra tutti i generi, dallo sportivo allo sparatutto, passando per l'action-adventure e l'horror. Per esempio, sono state rese gratuite le chiavi di Broken Sword, Brothers: A Tale of Two Sons, Outlast, Civilization III, Thomas Was Alone, Moonlighter, Resident Evil 0 HD Remaster, DiRT Rally 2.0, Jotun e tanti altri.

Come detto, insomma, è un'iniziativa oltremodo lodevole, che va ad aggiungersi a quella del governo battezzata Solidarietà Digitale, grazie alla quale è possibile usufruire gratuitamente di alcuni servizi streaming e telefonici.

Chiunque volesse attingere dalla lista di giochi gratuiti può farlo, ma è fortemente raccomandato comportarsi adeguatamente. Soprattutto in questo periodo di difficoltà e restrizioni, è importante essere rispettosi ed educati.