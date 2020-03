I LEGO interattivi di Super Mario stanno arrivando (e sono bellissimi)

CuriositàVideogames

di Lorenzo Bianchi - 13/03/2020 12:06

Con un video postato sul proprio canale You Tube, LEGO ha annunciato il lancio di una nuova linea di mattoncini dedicata a Super Mario, la celebre icona di Nintendo.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Con Super Mario Maker per Wii U, nel 20125 Nintendo aveva realizzato il sogno di molti giocatori, dandogli la possibilità di crearsi i propri livelli personalizzati del celebre platform a scorrimento laterale. Un'esperienza riuscita, apprezzata da critica e fan, che la grande N ha ripetuto lo scorso giugno con un sequel uscito su Switch.

Quello che però è stato annunciato poco fa porta il concetto alla base dei due titoli a un livello superiore, per non dire reale. Con un trailer condiviso sul proprio canale You Tube, LEGO Group ha infatti annunciato l'uscita, nel corso del 2020, di una nuova linea di prodotti tutta dedicata al mondo di Super Mario.

L'aspetto più interessante di questo progetto è che non si tratta di tradizionali set da costruire o di una linea di minifigure ma di un vero e proprio gioco interattivo, in cui il simpatico personaggio raccoglierà monete in livelli realizzati con i celebri mattoncini colorati dell'azienda danese.

Il trailer, che trovate qui sopra, accenna quello che i fan possono aspettarsi al momento del lancio di LEGO Super Mario.

Nel video vediamo due bambini intenti a muovere il modellino del celebre idraulico italiano su di un percorso da loro costruito, affrontando nemici come Goomba e Bowser Jr. e raccogliendo monete che verranno conteggiate su di un piccolo schermo posizionato sul petto del personaggio.

La figure di Mario, che per dimensioni si avvicina ai prodotti della serie LEGO Duplo, sarà infatti un mix di mattoncini e elementi elettronici, in grado di prendere vita grazie al sistema Bluetooth (e a una probabile app per Android e iOS).

Nonostante un leak uscito su Instagram e riportato da Bricknauts, non ci sono ancora notizie ufficiali sui quali set verranno proposti al lancio e sul loro costo; l'ipotesi più probabile è quella di vedere da subito nei negozi tutto ciò che appare in questo trailer, probabilmente suddiviso in più confezioni.

HD LEGO

La serie LEGO Super Mario si preannuncia già come uno dei giocattoli "must have" di quest'anno, capace di far breccia nei cuori di molte generazioni. Voi cosa ne pensate? Quale set o personaggio vi piacerebbe veder integrato in questa nuova linea di mattoncini?