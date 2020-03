View this post on Instagram

Un grande onore ma anche una grande responsabilità realizzare il manifesto del @premiostrega 2020 soprattutto nel momento in cui sto scrivendo quando tutta l’Italia è diventata zona rossa. Proprio in queste congiunture storiche o, meglio, della storia dell’umanità, l’arte trova modi di reagire, di sopravvivere e cerca sistemi nuovi per continuare a creare cose belle. Non posso non pensare al Decameron di Boccaccio. C’è sempre una strega e c’è sempre una musa, la notte e il giorno, il bene e il male. Chi per lavoro da forma ai pensieri vive in questo conflitto. Deve necessariamente vivere a cavallo dell’ambivalenza, senza certezze scolpite nella roccia ma galleggiando su un pavimento di piume. @fondazionebellonci https://www.premiostrega.it Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati: #silviaballestra @marta_barone_ @jonathanbazzi #giancarlocarofiglio #gianarturoferrari #alessioforgione #sandroveronesi #gianmariovillata #valeriaparrella #remorapino #danielemencarelli #giuseppelupo #emilianoponzi #illustration #posterdesign