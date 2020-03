Scemo & più scemo: tutti i film (e le serie) della saga

Cinema

Forse non tutti sanno che Scemo & più scemo è stato anche un cartone animato: ecco tutti i film e le serie di questa divertente saga con protagonisti Jim Carrey e Jeff Daniel (ma non sempre!).

Doveva essere “solo” una commedia divertente, invece nel 1994 Scemo & più scemo ha fatto ridere ma anche sbancato i botteghini: è così che il film (in originale Dumb and Dumber) diretto da Peter e Bobby Farrelly è diventato un cult.

La pellicola, che negli Stati Uniti è uscita nelle sale il 16 dicembre 1994 mentre il 31 agosto 1995 in quelle italiane, ha guadagnato più di 247 milioni di dollari in tutto il mondo costandone solo 16.

Un successo globale per gli interpreti Jim Carrey (che in quello stesso anno recitò anche in Ace Ventura - L'Acchiappanimali) e Jeff Daniel che, nei panni dei due amici Harry e Lloyd, furono i protagonisti di un film che vinse diversi MTV Movie Award e che fu il primo di questa saga.

Sull’onda del successo del primo film nel 1995 venne subito realizzata Scemo & più scemo (la serie), la serie televisiva a cartoni animati prodotta da Hanna-Barbera.

Nel 2003 fu il momento del prequel Scemo & più scemo - Iniziò così… con due giovani attori nei panni di Jim Carrey e Jeff Daniel, mentre nel 2014 arrivò nei cinema il sequel chiamato Scemo & + scemo 2: erano passati esattamente venti anni dal primo film.

Ma procediamo con ordine e scopriamo tutte le avventure cinematografiche dei due protagonisti di Scemo & più scemo.

Scemo & più scemo (1994)

Harry e Lloyd sono due coinquilini che hanno trovato una valigia e vogliono riconsegnarla alla sua legittima (e bellissima) proprietaria. La ragazza l’ha persa sulla limousine guidata proprio dallo stralunato Lloyd Christmas.

Potrebbe sembrare un compito semplice, invece purtroppo la valigetta è piena di dollari destinati ad alcuni gangster pericolosi e i protagonisti sono due cretini irresistibili (soprattutto Jim Carrey che per interpretare Harry Dunne sembra quasi non recitare!).

L’autista viene incaricato di accompagnare la bellissima Mary Swanson (interpretata da Lauren Holly) all'aeroporto e per questo convince l’amico, un addestratore di cani decisamente goffo, ad aiutarlo.

Un viaggio che si trasforma in una commedia degli equivoci, un film grottesco che esalta il valore dell'amicizia e del solido legame tra Lloyd e Harry, due ragazzi cresciuti insieme che hanno fatto tante stravaganti avventure.

Una comicità trascinante e istintiva che trasforma una commedia comica on the road in un cult generazionale ai limiti del demenziale: inizialmente la pellicola doveva essere destinata a un pubblico di teenagers, eppure Scemo & più scemo riesce a scatenare le risate del pubblico di ogni età.

Una piccola curiosità! Il premio MTV Movie Award più strano fu quello dato a Lauren Holly per il miglior bacio con Jim Carrey e i due si innamorarono davvero, sposandosi il 23 settembre 1996 (ma restando assieme solo fino al 29 luglio 1997).

Scemo & più scemo (la serie) (1995)

L’anno dopo il primo film, Hanna-Barbera produce una serie televisiva a cartoni animati ispirata ai personaggi del film Scemo & più scemo, una chiara conferma del grande successo della pellicola.

La serie animata racconta le avventure (e disavventure!) bizzarre di Lloyd Christmas e Harry Dunne che si spostano a bordo di un van a forma di cane di nome Otto (ha anche il pelo e le orecchie).

Assieme a loro anche l’intelligentissima castoro viola di nome Kitty.

La serie animata (in originale Dumb and Dumber), scritta da Bennett Yellin che era stato anche co-sceneggiatore del film originale, non ha avuto molta fortuna ed è stata cancellata dopo la prima stagione.

Soltanto 13 episodi che sono stati mandati in onda su Cartoon Network e, nel 2015, sono stati tirati fuori nuovamente dalla Warner che ne ha fatto un DVD (acquistabile solo nel negozio online di Warner e su Amazon.com, in quanto Produzione-on-Demand).

La prima stagione è disponibile anche su iTunes e su Amazon Video in download.

Scemo & più scemo - Iniziò così… (2003)

Scemo & più scemo - Iniziò così… (Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd) è il prequel del film con Jeff Daniels e Jim Carrey: stavolta a interpretare i ruoli dei giovani Harry e Lloyd ci sono Derek Richardson e Eric Christian Olsen.

La storia narra dell’incontro tra i due ragazzi, avvenuto alla fine degli anni'80, e dell’inizio della loro amicizia durante il periodo della scuola superiore.

Lloyd diventa una guida per Harry, che fino a quel momento ha studiato a casa con la madre, ed entrambi vengono presi di mira da Collins, il preside del liceo, che li tiene a scuola per garantirsi il finanziamento pubblico destinato agli alunni speciali (va detto che entrambi non spiccano per intelligenza).

Sarà la bella Jessica, la giornalista della scuola, a lavorare sui suoi sospetti e ad aiutare i due ragazzi.

Il film, che in meno di due mesi aveva incassato circa 26 milioni di dollari, fu un flop ai botteghini e solo qualche anno dopo acquisì popolarità.

Uno dei motivi, probabilmente, furono le capacità attoriali dei due protagonisti, molto diverse da quelle degli originali.

Scemo & + scemo 2 (2014)

Sono passati vent’anni dal grande successo comico del primo Scemo & più scemo: nel 2003 Jeff Daniels e Jim Carrey tornano nei panni dei due amici Harry Dunne e Lloyd Christmas capitanati dai fratelli Peter e Bobby Farrelly che riprendono in mano la regia e girano il sequel di uno dei cult del genere demenziale.

Il nuovo film, in originale Dumb and Dumber To, racconta di un Lloyd depresso per essere stato lasciato da Mary e di un Harry che, bisognoso di un donatore di fegato, scopre di avere una figlia (avuta dalla sua ex Fraida - Kathleen Turner).

Una nuova avventura on the road per i due amici che partono per un viaggio alla ricerca della ragazza perduta a bordo di un’auto con le orecchie di coniglio (chiaro riferimento alla serie televisiva a cartoni animati del 1995).

Ottima forma per il 52enne Jim Carrey che, assieme a Jeff Daniels, riporta le risate sulla bocca di tutti dimostrando che nessuno di loro è mai cresciuto.