Silent Hill: in arrivo due nuovi videogiochi [Rumour]

Il 2020 è un anno pieno di novità per il mondo videoludico di Silent Hill, è infatti di qualche ora fa la notizia di non una, ma di ben due probabili uscite legate al brand. Secondo Rely on Horror, i progetti dedicati a Silent Hill sarebbero due: un soft reboot omonimo e il ritorno di Silent Hills. È giusto precisare che nulla è stato ancora confermato da Konami o dagli ideatori dei rispettivi videogame ed è dunque doveroso prendere queste informazioni con le pinze.

Il soft reboot (il cui titolo per ora è semplicemente Silent Hill) è in lavorazione da circa un anno presso il SIE Japan Studio e sembra che siano stati coinvolti alcuni grandi nomi del Project Siren e del Team Silent, i secondi hanno contribuito al longevo successo della saga videoludica. In primis Keiichiro Toyama (Forbidden Siren, Gravity Rush), game designer che ha diretto e progettato le ambientazione del primo Silent Hill, Masahiro Ito, progettista e illustratore noto al pubblico per aver realizzato le creature dei primi quattro capitoli e dello spin-off Origins e Akira Yamaoka, compositore di tutte le colonne sonore del gioco tranne che per Downpour.

Silent Hills è un progetto ambizioso nato dalla collaborazione del game designer Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding), il regista Guillermo del Toro, il fumettista e illustratore giapponese Junji Ito e l'attore Norman Reedus. Nel 2012 il presidente della Konami propose ad Hideo Kojima di lavorare ad un nuovo capitolo della serie e sia Masahiro Ito che Akira Yamaoka affermarono di essere disposti a collaborare al nuovo progetto. Nel 2014 esordì su PS4 una demo giocabile intitolata P.T. e nel 2015 il videogioco fu annullato e Hideo Kojima fu licenziato da Konami e l'azienda optò per la cancellazione del Playable Teaser dal PlayStation Store. Attualmente, Sony sembra stia cercando di trovare un accordo tra Kojima e Konami e nel caso venga sancito un nuovo patto, il game designer avrà carta bianca sullo sviluppo del progetto e si tratterà di un'avventura story driven, in cui la solidità della storia sarà la componente più importante.

Inoltre, un insider conosciuto con il nome di Dusk Golem, sembra essere a conoscenza di alcune informazioni riguardo l'uscita dei due videogame:

So I'm going to tweet some about Silent Hill and the supposed two games in the works. Let me first clarify upfront I'm not 100% clear on everything. I had heard murmurings about this a couple months ago, but over time more and more solid evidence this is the case has come forth.