Sky attiva un canale cinema tutto dedicato a Spider-Man

Arriva il canale Sky interamente dedicato a Spider-Man! Andranno in onda tutti i film dedicati al supereroe dei fumetti Marvel. Interpretato, negli anni, da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, l'Uomo Ragno è stato creato da Stan Lee.

Da sabato 14 marzo a giovedì 26 marzo 2020, Sky attiverà un canale cinema interamente dedicato a Spider-Man e alle sue incredibili avventure.

Su Sky Cinema, andranno quindi in onda la trilogia diretta da Sam Raimi (Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3), i due film di Marc Webb (The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 – Il Potere di Electro), l’animazione da Oscar Spider-Man – Un Nuovo Universo, Venom e gli ultimi due film Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

L’Uomo Ragno (Spider-Man), alter ego di Peter Parker, è uno dei personaggi più amati in assoluto dei fumetti, che ha un seguito di estimatori in tutto il mondo. Creato dalle menti geniali dello scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko nel 1962, è il protagonista di numerosi fumetti Marvel Comics. A lui sono stati dedicati anche cartoni animati, videogame e, ovviamente, pellicole cinematografiche che hanno riscosso un enorme successo al botteghino.

Sky Cinema ha deciso di dedicare un intero canale (canale 303) alle incredibili e indimenticabili avventure dell’Uomo Ragno. La programmazione sarà impreziosita dalla prima TV di Spider-Man: Far From Home, ultimo capitolo cinematografico dedicato al supereroe in maschera interpretato – in questo capitolo più recente e nel precedente – da Tom Holland.

Campione di incassi e diretto da Jon Watts, nel cast di Spider-Man: Far From Home, ci sono anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Zendaya (MJ), Cobie Smulders (Maria Hill), Jon Favreau: (Happy Hogan), Marisa Tomei (May Parker) e Jake Gyllenhaal (Quentin Beck/Mysterio). Peter Parker si trova in vacanza in Europa insieme alla sua classe, ma la nuova minaccia degli Elementali incombe e Peter è chiamato a supportare un eroe in visita da una Terra parallela: Quentin Beck.

Da non perdere, ovviamente, anche i precedenti film che hanno come protagonista Peter Parker e il suo famosissimo alter ego. La maratona inizierà dalla trilogia diretta da Sam Raimi, che ha come protagonista Tobey Maguire (Peter Parker/Spider-Man), Kirsten Dunst (Mary Jane Watson) e James Franco (Harry Osborn/New Goblin): Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007).

Come detto prima, a seguire ci saranno i due film di Marc Webb: The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 – Il Potere di Electro (2014), che hanno come protagonista Andrew Garfield (Peter Parker/Spider-Man) ed Emma Stone (Gwen Stacy). Presenti anche il film d’animazione Spider-Man – Un Nuovo Universo (2018) e il film dedicato al nemico numero uno di Spider-Man, Venom (2018), con Tom Hardy (Eddie Brock/Venom) e Michelle Williams (Anne Weying).

Per concludere, ovviamente, ci saranno anche Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019).

Lunedì 16 marzo, dalle 21.25 su Sky Cinema Uno e dalle 21.45 su Sky Cinema Spider-Man, andrà in onda la prima TV di Spider-Man: Far From Home. Tutti i titoli saranno, comunque, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.