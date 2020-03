Star Wars: l'ordine di visione consigliato da Disney+

TV NewsCinema

Cosa vedere prima di Star Wars? Nessuna paura, ecco direttamente da Disney+ la timeline ufficiale da seguire per vedere i film e le serie TV in ordine cronologico.

Alcuni fan di Star Wars si districano nelle Vie della Forza come maestri Jedi, conoscendo ogni episodio e ogni citazione a memoria, ma molti altri, ancora giovani Padawan, hanno bisogno di una guida in questa meravigliosa Galassia lontana lontana.

In occasione dell'imminente uscita della settima e ultima stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, il servizio streaming Disney+ è giunto in soccorso di chi non sa cosa guardare prima nella vasta programmazione di film e serie TV legati a Guerre Stellari.

Tutto è connesso e quindi bisogna andare in ordine, per non perdere nessun collegamento!

Star Wars: La minaccia fantasma è il primo film da vedere, dato che narra di come il piccolo Anakin Skywalker viene trovato dall'ordine dei Jedi e preso in custodia da Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi.

L'inizio della Guerra dei Cloni (uno degli eventi più importanti della saga) viene mostrato nel film Star Wars: L'attacco dei cloni e termina con il film Star Wars: La vendetta dei Sith. Tra questi due film va vista la serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Subito dopo i fatti narrati in Star Wars: La vendetta dei Sith si svolge la prima grande avventura di Han Solo nel film Solo: A Star Wars Story.

Molti anni dopo, alcuni giovani ribelli si uniscono per dare del filo da torcere all'Impero nella serie TV animata Star Wars: Rebels, composta da 4 cortometraggi e 4 stagioni.

Poco dopo, la storia della Galassia lontana lontana porta il pubblico a scoprire l'incredibile avventura in cui i ribelli si sono appropriati dei piani della Morte Nera, nel film Rogue One: A Star Wars Story. La fine del film diretto da Gareth Edwards è strettamente collegata all'inizio di Star Wars: Una nuova speranza e quindi all'inizio della trilogia originale e ai film Star Wars: L'Impero colpisce ancora e Star Wars: Il ritorno dello Jedi, che vanno visti consecutivamente.

Qualche anno dopo la presunta morte dell'Imperatore Palpatine, si svolgono le avventure di The Mandalorian: la prima serie live-action di Guerre Stellari, firmata da Jon Favreau e Dave Filoni, con Pedro Pascal protagonista.

Molti anni dopo, la resistenza si riforma e dà vita a Star Wars: Resistance. Questa serie animata è composta da 12 cortometraggi e da 2 stagioni ed è un perfetto trait d'union tra i film della nuova trilogia. Infatti, la serie animata inizia 6 mesi prima di Star Wars: Il risveglio della Forza e conclude la sua prima stagione incrociandosi con gli eventi del film in cui si fa la conoscenza di Rey e Kylo Ren. La seconda stagione, invece, si svolge prima, durante e dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi e si conclude poco prima di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Capitolo Guerra dei Cloni

Una attenzione particolare deve essere dedicata alla serie Star Wars: The Clone Wars, voluta da Geroge Lucas e sviluppata da Dave Filoni.

Lo show narra della lunga Guerra dei Cloni, concentrandosi sulle avventure del duo Jedi formato da Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker.

The Clone Wars è composta da 7 stagioni e un film omonimo e molti dei 121 episodi delle prime 6 stagioni non sono in ordine cronologico. Per un ordine corretto, si dovrebbe procedere secondo la timeline ufficiale pubblicata sul sito StarWars.com:

Episodio 16 - Stagione 2

Episodio 16 - Stagione 1

Star Wars: The Clone Wars il film

Episodio 1 - Stagione 3

Episodio 3 - Stagione 3

Dall'episodio 1 all'episodio 21 della Stagione 1

I primi 3 episodi della Stagione 2

Gli episodi dal 17 al 19 della Stagione 2

Gli episodi dal 4 al 14 della Stagione 2

Gli episodi dal 20 al 22 della Stagione 2

Dall'episodio 5 al 7 della Stagione 3

Episodio 2 - Stagione 3

Episodio 4 - Stagione 3

Episodio 8 - Stagione 3

Episodio 22 - Stagione 1

Episodio 9, 10 e 11 - Stagione 3

Episodio 15 - Stagione 2

Dall'episodio 12 al 22 della Stagione 3

Stagione 4 completa (22 episodi)

Dall'episodio 2 al 13 della Stagione 5

Episodio 1 - Stagione 5

Dall'episodio 14 al 20 della Stagione 5

Stagione 6 completa (13 episodi)

Ovviamente, sarà interessante scoprire come si incastreranno gli episodi dell'imminente stagione 7 in questo ordine.

Sul canale ufficiale di Star Wars è stata pubblicata una clip in anteprima dell'ultima stagione, che presenta l'arrivo di un nuovo gruppo di Cloni, chiamati The Bad Batch:

A queste serie si aggiungeranno a breve gli show già in produzione su Cassian Andor e su Obi-Wan Kenobi e forse una serie spin-off di The Mandalorian. Infine, il prossimo film di Star Wars sarà nelle sale americane dal 16 dicembre 2022.

