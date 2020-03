Mulan: i film e le storie Disney che forse non conosci

Cinema

di Giacinta Carnevale - 15/03/2020 15:07

La storia della leggendaria guerriera cinese tornerà presto sul grande schermo con il live-action di Mulan. Ma scopriamo tutti i film, i musical e gli adattamenti ispirati a questa celebre eroina.

Era il 1998 quando faceva il suo esordio sul grande schermo Mulan, il film d'animazione diventato poi il 36esimo classico Disney e ispirato all'antica leggenda popolare cinese che raccontava le gesta dell'iconica guerriera Hua Mulan che decise di arruolarsi in un esercito di soli uomini.

La celebre eroina è apparsa per la prima volta nel poema cinese conosciuto come La ballata di Mulan e pubblicato nel VI secolo durante il periodo delle Dinastie del Nord (386-581 d.C). L'opera originale, che adesso non esiste più, sembra sia stata scritta da Liang Tao, uno scrittore e filosofo cinese.

La storia di Hua Mulan è stata poi narrata nei secoli nella letteratura con alcune variazioni ed è stata anche adattata per il teatro e per il grande schermo. Prima dell'uscita del classico Disney, in Cina erano stati realizzati diversi lungometraggi (il primo nel 1927). Ci sono state poi svariate apparizioni del personaggio anche in televisione, tra cui quella più recente nella serie ABC di C'era una volta (Once Upon A Time).

Prossimamente nelle sale cinematografiche arriverà il primo adattamento in chiave live-action di Mulan diretto dalla regista Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia) e che vedrà Liu Yifei nei panni della leggendaria guerriera cinese.

HD Disney

Scopriamo adesso quali sono tutte le pellicole, le serie televisive e gli spettacoli teatrali che hanno visto protagonista la celebre eroina cinese, Hua Mulan. Ecco l'elenco completo:

Mulan - Il classico Disney

HD Walt Disney

Regia: Tony Bancroft e Barry Cook

Anno di uscita: 1998

Mulan è il 36esimo classico d'animazione Disney ed è il primo lungometraggio animato ispirato alla leggenda della celebre eroina cinese. La trama è ambientata durante la Dinastia Sui quando Shan Yu, leader degli Unni, riesce a superare la Grande muraglia cinese insieme alla sua armata e ad invadere la Cina. Mentre l'esercito imperiale si prepara alla battaglia, in un piccolo villaggio una ragazza di nome Fa Mulan cerca di onorare la propria famiglia imparando le buone maniere e a diventare una moglie perfetta.

Nonostante i suoi sforzi però, la giovane ha difficoltà a rispettare i requisiti richiesti per le aspiranti spose. Nel frattempo arriva la notizia che l'Imperatore sta arruolando un uomo per ogni famiglia. Per timore che suo padre, un ex soldato ormai anziano e in pensione, possa essere costretto a rispondere alla chiamata, Mulan decide di travestirsi da uomo e prendere il suo posto nell'esercito cinese.

La ragazza parte così per il campo di addestramento a Fuzhou dove si arruola con il nome di Ping. Gli spiriti degli antenati della sua famiglia, preoccupati per le sue sorti, mandano il drago Mushu a sorvegliarla e lui l'aiuterà a diventare la prima eroina cinese. Mulan dovrà riuscire a mantenere segreta la sua identità e l'addestramento del comandante Li Shang metterà a dura prova la tenacia della ragazza. Tuttavia la giovane riuscirà a salvare i suoi compagni e il destino di tutta la Cina, diventando l'orgoglio di suo padre.

La pellicola Disney ha avuto un ottimo successo di critica e di pubblicando guadagnando più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget iniziale di soli 90 milioni.

Mulan II

HD Disney

Regia: Darrell Rooney e Lynne Southerland

Anno di uscita: 2004

Mulan II è il sequel del classico d'animazione Disney del 1998. Distribuita in Italia (e in Europa) il 1° novembre 2004 in DVD e VHS, la pellicola esplora il mondo dei matrimoni combinati, delle relazioni di coppia e riflette sulla lealtà e sulle responsabilità che ogni scelta comporta.

La storia inizia quando il comandante Li Shang chiede ufficialmente la mano di Mulan che accetta con molta gioia. Anche Mushu è felice del fidanzamento tra i due fino a quando il capo degli antenati non gli dice che dopo le nozze non potrà essere più il guardiano di Mulan: secondo la tradizione cinese infatti dopo il matrimonio la giovane eroina sarà protetta dagli spiriti della famiglia del suo sposo. Il drago, sorpreso e disperato, cercherà di dividere la coppia per poter restare insieme alla sua amica.

Tuttavia, durante i preparativi per le nozze, Shang e Mulan vengono mandati in missione segreta dall'Imperatore per fare da scorta alle sue tre figlie, le principesse Ting Ting, Mei e Su, attraverso la Cina in quanto promesse spose dei tre principi del Qui Gong. Mulan, trasgredendo agli ordini dell'Imperatore, decide di aiutare le tre giovani a fuggire dai loro rispettivi matrimoni combinati in quanto, per lei, ognuna deve essere libera di scegliere chi poter amare. Riusciranno le principesse a coronare il loro sogno d'amore?

C'era una volta

HD ABC

Il personaggio di Mulan è apparso anche nella celebre serie televisiva C'era una volta (Once Upon A Time), andata in onda negli Stati Uniti sul canale ABC dal 2011 al 2018 e liberamente ispirata ad alcuni grandi classici Disney e della letteratura fantasy.

Lo show americano di genere fantasy è ambientato ai giorni nostri nella fittizia città costiera di Storybrooke, nel Maine. Qui gli abitanti sono in realtà personaggi delle fiabe trasportati nel mondo vero che non ricordano nulla del loro passato nella Foresta Incantata a causa della maledizione lanciata dalla Regina Cattiva, interpretata da Lana Parrilla.

Le loro vite sono immutabili da 28 anni e nessuno si accorge che non può invecchiare. L'unica persona che può salvarli è Emma Swan (Jennifer Morrison), la figlia di Mary Margaret Blanchard/Biancaneve (Ginnifer Goodwin) e del Principe azzurro (Josh Dallas), in quanto solo lei può rompere la maledizione e far tornare i ricordi agli abitanti di Storybrooke.

Mulan appare per la prima volta nel primo episodio della seconda stagione della serie dopo che Emma Swan è riuscita a rompere il sortilegio. La leggendaria eroina cinese si trova nella Foresta Incantata insieme al Principe Filippo e alla principessa Aurora, di cui Mulan è segretamente innamorata. Ad interpretare la guerriera cinese è l'attrice americana di origini coreane Jamie Chung. Mulan sarà presente poi anche nella terza e nella quinta stagione di C'era una volta.

Mulan Jr - Il Musical

HD Disney

Mulan Jr. è un musical teatrale basato sul classico d'animazione Disney del 1998. Lo show fa parte degli spettacoli musicali presenti nella collezione di Broadway Junior del Music Theater International, che si occupa di realizzare adattamenti destinati sia ai bambini delle scuole elementari che ai ragazzi delle medie. Tra i musical più famosi troviamo Il Re Leone, La Sirenetta, Annie e molti altri ancora.

L'adattamento di Mulan unisce i brani della pellicola originale - come Riflesso, Molto onore ci darai e Farò di te un uomo - e quelli che erano stati eliminati dal film d'animazione. Le musiche sono state firmate da Stephen Schwartz, che era il compositore originale del classico Disney prima di abbandonare il progetto per Il Principe d'Egitto.

Ralph Spacca Internet

Mulan è apparsa recentemente anche in Ralph Spacca Internet (2018), sequel del lungometraggio animato Disney intitolato Ralph Spaccatutto e uscito nelle sale italiane nel 2012.

La pellicola segna il ritorno sul grande schermo del personaggio dei videogiochi Ralph e della sua compagna d'avventure Vanellope. I due lasceranno il mondo dei videogames per immergersi nell'inesplorato universo di internet.

Durante questa nuova avventura la piccola Vanellope incontra le Principesse Disney tra cui c'è anche la famosa eroina cinese. Mulan infatti ha stretto amicizia con le altre principesse, da Jasmine ad Elsa. Grazie al loro aiuto, Vanellope riuscirà a salvare il suo amico Ralph che sta precipitando nel vuoto.

Mulan - Il remake live-action

Diretto dalla regista Niki Caro, il nuovo remake Disney di Mulan vedrà l'attrice Liu Yifei vestire i panni dell'iconica eroina cinese. La pellicola sarà basata sempre sul classico d'animazione del 1998 e seguirà la trama del film originale.

La storia infatti ruoterà attorno a Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, che decide di arruolarsi nell’Armata Imperiale cinese per combattere contro gli invasori del Nord e prendendo così il posto del padre malato. Tuttavia per farlo è costretta a travestirsi da uomo in quanto alle donne non è permesso diventare delle guerriere.

Arruolatasi con il nome di Hua Jun, Mulan sarà messa a dura prova e dovrà riuscire a superare diverse insidie dimostrando tutta la sua forza e il suo valore. Durante quest'incredibile avventura, Mulan diventerà una delle più importanti e grandi guerriere che la Cina abbia mai avuto prima.

A firmare la sceneggiatura del live-action sono stati Elizabeth Martin, Lauren Hynek e Rick Jaffa, mentre tra i produttori figurano Jason T. Reed, Chris Bender e Jake Weiner. Nel cast, oltre a Liu Yifei, troviamo anche Jason Scott Lee nei panni di Böri Khan, Donnie Yen in quelli del Comandante Tung, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li in quello di Xianniang e Jet Li interpreta invece l’Imperatore.

Il remake di Mulan sarebbe dovuto arrivare nelle sale italiane il prossimo 26 marzo e in quelle americane il giorno successivo. Tuttavia a causa del Coronavirus, Disney ha deciso di posticipare il debutto sul grande schermo al 14 maggio 2020.