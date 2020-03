Cinema

di Pasquale Oliva - 15/03/2020 11:22 | aggiornato 15/03/2020 11:27

Le riprese del terzo capitolo della saga di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe inizieranno questo luglio. La conferma da Tom Holland, che si è sbilanciato sul copione del cinecomic di Jon Watts.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Nonostante sia attualmente impegnato a promuovere Onward - Oltre la magia (film d'animazione Pixar nelle sale italiane dal 16 aprile), Tom Holland continua a regalare ai fan di Spider-Man aggiornamenti sul terzo atteso cinecomic incentrato sul tessiragnatele da lui interpretato dal 2016, ovvero da Captain America: Civil War.

Intervistato da Inquirer, l'attore britannico ha confermato che le riprese del sequel di Far From Home inizieranno a luglio, ad Atlanta. Holland ha sciolto ogni dubbio anche sulla presenza sul set di Zendaya, che tornerà quindi a vestire i panni di Michelle Jones. Quasi certa anche la presenza del migliore amico di Peter, il Ned di Jacob Batalon.

Sono molto contento che si faccia 'Spider-Man 3'. Inizieremo a girare a luglio, ad Atlanta. Nel film ci sarà sicuramente anche Zendaya, ma non so in che direzione andrà la relazione tra lei e Peter.

Quasi a voler mandare in fibrillazione gli appassionati, la voce di Ian Lightfoot di Onward ha definito 'folle' il copione del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Non è la prima volta che Holland si sbilancia in questo modo, ma dopo il cliffhanger di Spider-Man: Far From Home non possiamo che aspettarci un cinecomic ricco d'azione e colpi di scena.

La pellicola del 2019 diretta da Jon Watts (che firmerà anche il terzo episodio della personale saga di Spidey) si conclude con l'inaspettata stoccata di Mysterio. Con il fondamentale aiuto di J. Jonah Jameson del Daily Bugle, il villain esperto di inganni rivela al mondo il volto che si cela sotto la maschera di Spider-Man, aprendo a scenari per nulla favorevoli per l'eroe di New York. In Spider-Man 3 potremmo infatti assistere ad una vera caccia all'uomo, a cui potrebbe prendere parte anche Kraven, storico nemico dell'alter-ego di Parker.

Marvel Studios / Sony Pictures

Il primo ciak di Spider-Man 3 è previsto per luglio, ma non sono da scartare slittamenti dovuti alla pandemia di Coronavirus. Da programma, il cinecomic arriverà nella sale cinematografiche statunitensi il 16 luglio 2021.