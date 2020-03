Celebrity

di Mattia Chiappani - 16/03/2020 09:35 | aggiornato 16/03/2020 09:39

Mentre l'epidemia si diffonde in tutto il mondo le star invitano tutti a prevenire il contagio e anche Arnie lo ha fatto con un video su Facebook.

In questi tempi così difficili sono sempre di più le celebrità che usano le proprie capacità di influenzare i fan per spingere la popolazione a restare a casa. Sebbene infatti l'epidemia si stia ormai diffondendo in quasi tutto il mondo non tutte le Nazioni hanno ancora preso misure restrittive da questo punto di vista come accaduto in Italia. Tuttavia ci sono delle ottime ragioni per uscire dalle proprie abitazioni il meno possibile, prevenendo così un'ulteriore espansione del contagio. E tra i tanti appelli dal mondo del cinema spicca quello di un'icona assoluta del cinema d'azione, ovvero Arnold Schwarzenegger.

L'attore ha infatti pubblicato il seguente video su Twitter, accompagnato da una didascalia in cui invita tutti a non lasciare le proprie abitazioni. Quasi in contrasto con l'immagine da duro che traspare dai suoi personaggi iconici (a partire ovviamente da Terminator) nel filmato vediamo Arnie dare da mangiare e coccolare due dei suoi animali, ovvero Lulu e Whiskey, rispettivamente un pony e un lama. Nel corso del filmato l'attore sottolinea come sia importante evitare le uscite e gli assembramenti, rispettando i consigli degli esperti, soprattutto per chi, come lui, ha una certa età.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

State a casa il più possibile. Ascoltate gli esperti, ignorate gli idioti. La supereremo insieme.

Non è l'unico filmato a tema animali e prevenzione che Arnie ha pubblicato sui propri social. Come tante altre celebrità ha realizzato anche un tutorial su come lavarsi al meglio le mani per eliminare la presenza di germi, sottolineando di farlo spesso e per almeno 20 secondi a sessione. La spiegazione è a beneficio della sua cagnolina Cherry, a cui spiega ogni passaggio e continua a dare consigli, nonostante la poca attenzione che (ovviamente) questa presta alle parole dell'attore. Come lui stesso spiega nella didascalia però, la speranza è che più che l'animale lo ascoltino i suoi follower.

Ho provato a fare un tutorial su come lavarsi le mani per Cherry, ma penso che voi possiate prestare più attenzione. State al sicuro. Lavatevi le mani. Ascoltate gli scienziati e gli esperti, non gli idioti. Insieme possiamo rallentarlo e proteggerci l'un l'altro.

Un'iniziativa simpatica e molto utile quella dell'attore per portare una maggiore attenzione sull'importanza che hanno gli accorgimenti piccoli e grandi di ciascuno di noi nell'ostacolare la diffusione del virus e portare al superamento di questa crisi nella maniera migliore possibile. E poi è così bello vedere il freddo Terminator mentre abbraccia e bacia i suoi piccoli amici a quattro zampe...

Via CB