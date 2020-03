Black Widow, David Harbour parla del Guardiano Rosso e del tono del film

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In una recente intervista al sito americano EW.com, David Harbour ha parlato della "piega russa" che ha preso la sua carriera e ha descritto meglio il suo personaggio che apparirà in Black Widow.

Come molti già sapranno, David Harbour è già famoso per essere lo sceriffo Jim Hopper nella serie TV Stranger Things e, prossimamente, la sua fama diventerà ancora più grande, grazie al suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe (MCU) con il personaggio di Guardiano Rosso.

Di fatto, i due ruoli hanno un tratto in comune, ovvero quello di avere qualcosa a che fare con la Russia.

Infatti, nella teaser trailer della quarta stagione di Stranger Things si è scoperto che Hopper è prigioniero in territorio sovietico, mentre in Black Widow il Guardiano Rosso ha origini russe.

Su questa connessione, Harbour ha scherzato dicendo:

Lo so, è una coincidenza molto sorprendente e fastidiosa e mi scuso con tutto il web. Non c'è una logica o una ragione per questo, ve lo assicuro. Non è previsto un evento crossover tra Stranger Things e l'MCU. Voglio dire, [i miei personaggi hanno aspetti molto diversi]: uno di loro pesa 122 chilogrammi e ha la barba e i capelli folti e lunghi, mentre l'altro pesa 90 chili e non ha capelli.