Fumetti at Home: i fumetti Edizioni BD e Dentiblù per la lotta contro il COVID-19

Fumetti

di Rina Zamarra - 16/03/2020 11:45 | aggiornato 16/03/2020 11:48

Edizioni BD lancia un'iniziativa di raccolta fondi per l'Ospedale Sacco: sono in vendita vari titoli digitali il cui ricavato andrà per la lotta contro il COVID-19.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Edizioni BD, J-Pop e Dentiblù lanciano un’iniziativa a sostegno dell’Ospedale Sacco di Milano, in prima linea da settimane nella lotta contro il Coronavirus.

L’iniziativa si chiama #FumettiAtHome e consente di acquistare online la versione digitale dei fumetti Edizioni Dentiblù ed Edizioni BD al costo di appena un euro. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’Ospedale Luigi Sacco.

Edizioni BD

L’editore Marco Schiavone ha dichiarato:



Vogliamo mettere a disposizione dei nostri lettori un buon numero di titoli da potere acquistare e leggere a casa in questo periodo, anche con un budget limitato. E ne approfittiamo per sostenere chi sta combattendo in prima linea l’emergenza, fornendo un piccolo contributo insieme ai nostri autori e ai nostri lettori. Nei prossimi giorni annunceremo anche alcune novità digitali per J-POP Manga.

L’editore ha annunciato anche il fermo momentaneo della distruzione delle novità, sottolineando che la redazione è impegnata nella digitalizzazione dei titoli. Al momento sono stati resi disponibili i seguenti fumetti:

Ruggine di Vicentini Orgnani e Mascolo

Borgata Gordiani di Andrea Frittella

Il sentiero delle ossa di Ettore Mazza

Last Goodbye. Un tributo a Jeff Buckley di Beltraimi e Ferraris

La Vedova bianca di Fran

Miles di Lucio Ruvidotti

Il re delle fate di Meucci e Triolo

Black gospel. Un vangelo western di Vinci e Cardona

Janis Joplin. Piece of my heart di Giulia Argnani

Figli delle tenebre di Bertaina e Ragazzoni

Up all night di Giulia Argnani

Edizioni BD



I fumetti saranno acquistabili in digitale fino al 15 aprile al costo di un euro. La lista comunque non è definitiva ma in continuo divenire e nei prossimi giorni saranno in vendita altri titoli tra cui:

Eat! e Zannengers di Barbieri e Bonfanti

Bleeding Mariachi di Veronica Ciancarini

Le terre dei giganti invisibili di Giada Tonello

Le versioni digitali non includono comunque solo i fumetti previsti dall’iniziativa #FumettiAtHome. Edizioni BD mette a disposizione diversi fumetti del proprio catalogo in versione digitale e acquistabili online, tra cui il Corvo, Snotgirl, A Land Called Tarot e molti altri ancora.

Edizioni BD

Buona lettura!