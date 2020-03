One Piece: il capitolo 974 fa luce su un importante tradimento

Attenzione! Possibili spoiler!

Il flashback si è finalmente concluso, rivelando dettagli davvero importanti anche nelle sue ultime pagine. Abbiamo scoperto che Kyoshiro il folle, a capo dei criminali di Wa e all'apparenza fedele suddito di Orochi, non è altri che Denjiro, uno dei principali sottoposti di Oden, che ha ingannato lo Shogun e si è preso cura di Hyori, la seconda figlia di Oden e sorella di Momonosuke. L'assassinio visto nei capitoli precedenti era stato pianificato dai due in modo che Orochi non potesse mettere le mani sulla cortigiana. Denjiro ora non aspetta altro che il momento giusto per vendicarsi insieme ai suoi compagni della morte del loro amato leader Kozuki Oden giunta per mano proprio di Orochi e Kaido.

Tornati nel presente siamo di fronte all'incredulità di Kin'emon e gli altri samurai. Il giorno della battaglia è arrivato e tutti erano pronti ad assaltare Onigashima per sfidare Kaido e Orochi, ma le forze di 4200 samurai non si sono fatte vedere e nemmeno le navi che avrebbero dovuto trasportarli. In preda alla disperazione i sottoposti di Oden rimasti si imbarcano su una piccola barchetta per continuare il loro piano di assalto all'isola. Il dubbio li assale dati gli eventi imprevisti appena accaduti, e Kin'emon si chiede se tra le loro fila si nasconda un traditore.

Inaspettatamente proprio Kanjuro, quello che sembrava uno dei più fedeli uomini di Oden, presente al fianco di Rufy e della sua ciurma sin dalla saga di Dressrosa si rivela essere il traditore. Il suo vero nome è infatti Kurozumi Kanjuro, appartenente al clan Kurozumi proprio come Orochi. Appartenente a una famiglia di attori del teatro Kabuki, i suoi genitori furono uccisi durante un loro spettacolo dalla folla perché appartenevano al clan che ha, in tempi remoti, provato ad assassinare lo Shogun nonostante la loro unica colpa fosse avere lo stesso cognome del loro maligno antenato.

HD Shueisha/Toei Animation Il traditore Kanjuro

Dopo questa tragedia il giovane Kanjuro venne avvicinato da Orochi, che lo convinse a interpretare il ruolo di fedele servitore della famiglia Kozuki, in modo da diventare una spia per lui disposta anche a morire nell'interpretare quel ruolo perfetto. Kanjuro, senza più una ragione di vita, accettò con somma gioia la proposta di Orochi così da poter trovare un luogo dove poter morire.

Al sentire queste parole Kin'emon prova ad uccidere quello che un tempo considerava un suo alleato tagliandogli la testa, ma il traditore non è insieme a loro dato che quello appena colpito è in realtà un disegno animato. Ricordiamo infatti che Kanjuro ha mangiato un Frutto del Diavolo che gli permette di animare qualsiasi cosa esso disegni. Finora tutti i suoi alleati erano convinti che fosse pessimo a disegnare e che le sue creazioni fossero difettose, ma a quanto pare anche la sua incapacità era solo un ennesimo inganno.

Il vero Kanjuro è in realtà ancora sulla terraferma e tiene in mano proprio Momonosuke, dichiarando che lo porterà a Orochi per fare in modo che la linea di discendenza del clan Kozuki si possa estinguere. Ormai la speranza sembra persa, infatti diverse navi da guerra della ciurma di Kaido sono arrivate pronte per affondare la piccola scialuppa dei samurai, quando all'improvviso una di queste è colpita da una cannonata.

HD Shueisha/Eiichiro Oda

Rufy, Trafalgar Law e anche Eustass Kid, i tre pirati della peggiore delle generazioni, arrivano sulle loro navi iniziando il contrattacco; anche Kanjuro è sorpreso di questo arrivo dato che non aveva sentito nulla di simile. Rufy, parlando agli uomini di Kaido, dice loro di lasciar perdere i samurai, perché in mare si combatte contro i pirati. Finalmente la battaglia finale ha inizio.