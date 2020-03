TV News The Blacklist

[Spoiler!]

di Chiara Poli - 16/03/2020 14:47 | aggiornato 16/03/2020 14:51

Un rapimento, una ricerca troppo pericolosa, un piano che va all'aria e fantasmi che tornano dal passato: dal 20 marzo su FoxCrime in prima assoluta e in contemporanea con gli USA arriva la stagione 7 di The Blacklist.

Di dove eravamo rimasti con The Blacklist 6 vi avevo già parlato in occasione del rinnovo per un'ottava stagione.

La serie di Jon Bokenkamp nata nel 2013, che ha dato origine anche allo spin-off The Blacklist: Redemption, ruota attorno alla storia del celebre criminale Raymond "Red" Reddington (James Spader), che diventa un collaboratore della giustizia: aiuta l'FBI a seguire le tracce di alcuni fra i criminali più ricercati del Paese (e non solo).

Fin dal principio, Red pretende di trattare solo con la giovane agente Megan Boone (Elizabeth Keen), che nel frattempo scopriamo avere un legame famigliare con Red.

In prima visione assoluta e in contemporanea con gli USA, dal 20 marzo FoxCrime trasmetterà gli episodi della stagione 7 di The Blackist.

Come vi avevo anticipato, i nuovi episodi vedranno la partecipazione dell'attrice Joely Richardson (Nip/Tuck, Red Sparrow), nei panni di una ex fiamma di Red.

Cosa ci aspetta?

Nei nuovi episodi, come sappiamo già - anche dal promo di FoxCrime in copertina - Red è stato rapito Katarina Rostova (Laila Robins) e ora è completamente solo, in un ambiente ostile in cui non ha alleati o conoscenze, situazione piuttosto insolita per lui.

Per ritrovarlo e riportarlo a casa, Liz dovrà agire insieme a una task force altamente specializzata, che dovrà affrontare anche situazioni molto rischiose per ottenere le informazioni sul luogo in cui Red viene tenuto prigioniero.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Ma Red, uomo dalle mille risorse, riesce presto a liberarsi ottenendo l'inaspettato aiuto di qualcuno su cui non pensava di poter fare affidamento. E mentre Liz e gli altri lo cercano, Red indaga sugli obiettivi della Rostova, scoprendo chi altro si trova nel mirino della donna...

Red dovrà poi fare i conti con una vecchia conoscenza, che ritrova in un momento molto complicato, rischiando di compromettere i propri obiettivi.

HD NBC The Blacklist: Raymond Red Reddington

Anche per Harold Cooper (Harry Lennix) ci saranno novità e ritorni dal passato, pronti a cambiare la sua prospettiva su presente, passato e futuro.

Il senso della moralità di Cooper verrà messo a dura prova dall'inattesa scoperta del destino di qualcuno che credeva morto mentre Aram (Amir Arison) dovrà lavorare a un incarico sotto copertura molto delicato.

Questo e molto altri vi aspetta su FoxCrime a partire da questo venerdì.

Siete pronti per tornare a seguire le avventure di Red e Liz?