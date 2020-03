Videogames

di Pasquale Oliva - 16/03/2020 16:53

Microsoft continua a stupire e alza il sipario sull'hardware della sua console di prossima generazione. Prima il design, ora la scheda tecnica di Xbox Series X.

La stampa di settore e gli appassionati di videogiochi si aspettavano notizie da Sony e invece, ancora una volta, è Microsoft ad aggiungere carne al fuoco. Oggi però la divisione gaming del gigante di Redmond non si è limitata a fornire indizi e piccoli assaggi, ma ha svelato - cogliendo praticamente tutti sorpresa - la scheda tecnica completa di Xbox Series X, la sua console di prossima generazione.

Nel ricco comunicato stampa firmato da Will Tuttle, Xbox Series X viene descritta come la console che stabilirà nuovi standard per prestazioni, velocità e compatibilità. Potrebbe sembrare una delle tante dichiarazioni di parte, ma dopo aver dato uno sguardo all'hardware della piattaforma di gioco risulta praticamente impossibile non dare credito all'Editor in Chief di Xbox Wire.

Andiamo subito al dunque, ecco la scheda tecnica di Xbox Series X:

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Die Size: 360.45 mm2

360.45 mm2 Process: 7nm Enhanced

7nm Enhanced Memoria RAM: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

16 GB GDDR6 w/ 320mb bus Banda memoria: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Archiviazione: 1 TB Custom NVME SSD

1 TB Custom NVME SSD Archiviazione espandibile: 1 TB Expansion Card

1 TB Expansion Card Archiviazione esterna: USB 3.2 External HDD Support

USB 3.2 External HDD Support Lettore ottico: 4K UHD Blu-Ray Drive

4K UHD Blu-Ray Drive Prestazioni previste: 4K @ 60 FPS, frame-rate fino a 120 FPS

Xbox Series X sarà dunque un concentrato di potenza, addirittura due volte più prestante della già ottima Xbox One X. Tra le funzionalità più importanti, si legge nell'articolo, spicca il supporto al DirectX Raytracing, che simula in tempo reale e in modo più accurato rispetto ad ogni altra tecnologia le proprietà di luce e suono.

Per rendere meglio l'idea, Microsoft - con la collaborazione del direttore tecnico di Minecraft Clayton Vaught - ha condiviso due screen del sandbox con e senza Ray Tracing. Il risultato è davvero incredibile.

Il team Xbox di Microsoft sembra non voglia lasciare nulla al caso, anzi vuole dimostrare fin da subito di cosa sia capace la sua console sul mercato entro dicembre 2020.

Spesso ci si lamenta dei prolungati tempi di caricamento (qualcuno ha detto Anthem?), ma con Xbox Series X questo non sarà più un problema. O almeno così sembra guardando il video in cui Xbox One X e Xbox Series X sono protagoniste di uno speed test basato sul caricamento di State of Decay 2. Indovinate un po' chi taglia prima il traguardo.

Nel frattempo in Giappone, negli uffici di Sony, tutto ancora tace. A quando le prime notizie ufficiali su PlayStation 5?