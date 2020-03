TV News Grey's Anatomy

17/03/2020

La fine potrebbe essere molto vicina per Grey's Anatomy: e se la prossima stagione fosse l'ultima per il medical drama?

E se per Grey's Anatomy fosse arrivata la fine?

In onda dal 2005, la serie è il medical drama più longevo nella storia della televisione, riuscendo a battere il record finora detenuto da E.R. - Medici in prima linea, e superando i 350 episodi mandati in onda. Ma tutte le belle cose devono finire.

Secondo Giacomo Gianniotti, Grey's Anatomy potrebbe concludersi il prossimo anno. In un'intervista rilasciata a US Weekly, e riportata da TV Fanatic, l'attore è convinto che la serie terminerà nel 2021 con la stagione 17.

Al momento abbiamo una sola stagione in programma e mi sento molto sicuro nel dire che sarà quella conclusiva. Credo, almeno dalle varie conversazione che ho avuto col team.

Tuttavia, l'attore non vuole allarmare i fan e ci tiene a precisare che non è stato ancora confermato nulla. Nell'intervista ha infatti aggiunto che i vertici ABC amano lo show e vorrebbero che andasse avanti ancora per molti anni.

Uno dei motivi per cui Grey's Anatomy va ancora in onda è la sua protagonista, Ellen Pompeo, che interpreta il personaggio di Meredith fin dal primissimo episodio. L'attrice ha più volte ammesso che continuerà a vestire i panni della dottoressa più in gamba del piccolo schermo finché lei e Shonda Rhimes (la creatrice dello show) lo vorranno.

Giacomo, che di recente ha parlato anche della sua sfida nell'interpretare l'interesse amoroso di Meredith, ha poi spiegato che il punto di forza della serie TV risiede nella creatività del team di sceneggiatori. Grazie a loro, nel corso degli anni sono state sviluppato storie originali e sempre attuali:

Abbiamo un format molto chiaro. Siamo uno show che parla di tanta politica-sociale. Raccontiamo di argomenti reali, e non mancano problemi che non devono essere ancora discussi. Perciò, finché gli scrittori sono interessati, potrebbero scriverne a lungo perché non ci sono abbastanza persone nel mondo che hanno una voce che ha bisogno di essere ascoltata. Noi rendiamo tutto questo possibile ogni anno.

Nel maggio 2019, la rete ABC aveva confermato Grey's Anatomy per due stagioni consecutive, ossia la sedicesima e la diciassettesima. Il rinnovo è reso possibile grazie ad Ellen Pompeo, che ha accettato di continuare a interpretare il ruolo di Meredith Grey. Al sito TV Line aveva dichiarato:

Continuo a dire di essere pronta ad andare avanti e che voglio fermare lo show prima che gli ascolti calino. Sono crollati un po', ma è davvero incredibile il fatto che siamo riusciti a mantenerci stabili.

E voi che ne pensate? Credete che Grey's Anatomy potrebbe davvero terminare il prossimo anno?