Le penne lisce e quei cibi che nemmeno il panico ci fa comprare

Curiosità

di Rina Zamarra - 17/03/2020 16:05 | aggiornato 17/03/2020 16:09

In questi giorni di spese alimentari pensate per aumentare le scorte casalinghe c'è un prodotto che rimane sugli scaffali dei supermercati: le penne lisce.

Il Coronavirus ha provocato un'impennata della spesa alimentare e non solo in Italia. In diversi paesi ci si mette in fila per riempire le dispense, anche se è stato più volte ribadito che non ci sono né ci saranno nel prossimo futuro problemi di rifornimento per i generi di prima necessità.

In cima alla lista dei desideri, c’è un prodotto che non rientra nel reparto alimentare: la arta igienica. Come si spiega il fenomeno? A tentare di dare una motivazione è il professore Rohan Miller dell’Università di Sydney che ha dichiarato:

La fretta di procurarsi la carta igienica fa parte di quella mentalità che tende a voler lasciare inalterato lo status quo in qualsiasi situazione. Penso che le persone vogliono essere sicure di avere tutti i comfort della vita normale, anche nel caso in cui saranno bloccati in casa per tanto tempo!

Carta igienica a parte, è la spesa alimentare a farla da padrone con alcuni prodotti che hanno subito un grande incremento. In Italia, per esempio, i più acquistati sono farina, pasta secca, riso, scatolame vario, carne e surgelati.

La pasta ha subito un incremento notevolissimo del +51%, stessa cosa anche per il riso e le conserve di pomodoro, le cui vendite hanno avuto un balzo del +39%.

Italiani, americani, spagnoli, tedeschi, tutti senza alcuna distinzione di nazionalità stanno dunque svuotando i reparti alimentari dei supermercati, nonostante l'invito a non farsi prendere dal panico. Insomma, non bisogna farsi contagiare dal cosiddetto panic buying perché i supermercati resteranno riforniti.

Intanto in Italia si è scoperto uno strano fenomeno. Pare che gli acquirenti dei supermercati tendano a lasciare al loro posto le penne lisce.

Se gli americani stanno facendo scorte alimentari evitando accuratamente la pizza surgelata con l’ananas, gli italiani evitano proprio le penne lisce.

penne lisce versione internazionale https://t.co/oDxrXCflD3 — #iorestoacasa day 9 (@gianIuca) March 15, 2020

Tutto è iniziato con un utente Twitter che ha postato la prima foto di uno scaffale completamente vuoto, tranne per i pacchi di penne in attesa del primo acquirente lasciato senza altri formati di pasta.

La foto ha scatenato gli utenti del web che hanno notato la stessa strana coincidenza non solo nei supermercati italiani, ma persino in quelli stranieri sbizzarrendosi alla ricerca di una risposta sulla strana avversione riguardo le penne lisce.

Per la serie “tutto il mondo è paese”... anche in Canada non apprezzano le penne lisce. pic.twitter.com/UFWEPccX0c — p (@heresanewuserna) March 15, 2020

Si sta come alla Conad,

sui pensili,

le penne (lisce) — tommycassi (@tommycassivero) March 14, 2020

Nel frattempo in Svezia farfalle is the new penne lisce @diodeglizilla #covid_19italia pic.twitter.com/JSiES0nQ0M — Laura Condy (@LaCondy) March 14, 2020

In realtà, le vare foto testimoniano come non vadano per la maggiore in giro per il mondo neppure broccoli e cipolle e come purtroppo rimanga invenduta anche la birra Corona.

Da noi le penne lisce, in Spagna i broccoli ... https://t.co/mAkPEgy1Ii — Alberta (@Albe_1964) March 10, 2020

non ce la possiamo fare.



la birra corona continua a restare invenduta. pic.twitter.com/bkW6U9RTO1 — jacopo giliberto (@jacopogiliberto) March 17, 2020

Le cipolle rosse sono le penne lisce dei tedeschi #coronavirus #berlin pic.twitter.com/uZfo9e89HB — maria laura rodotà (@marilur1) March 16, 2020

Negli Stati Uniti, invece, l'elenco di prodotti invenduti include:

pane bianco senza glutine

carote a spirale

pizza con i broccoli

hummus al cioccolato

piselli surgelati

pasta al formaggio con cavolfiore

zuppa di vongole in scatola

tortillas chili e lime

pizza vegana

What I learned today about panic shopping is no one wants the broccoli pizza crust during a crisis. Btw everyone at #TraderJoes #EastCobb was lovely pic.twitter.com/sAGsuyHp4N — *Jules* (@julianaillari) March 13, 2020

I got them! There's a "couple more left" Lol pic.twitter.com/OVZuHJ5UHS — 𝒰𝓃𝒶 𝒞𝒽𝒾𝒸𝒶 & 𝒯𝒽𝑒 𝒞𝒾𝓉𝓎 (@solivagant__) March 13, 2020

Somehow reassuring in the midst of #coronavirus shopping frenzy to know that people still have the sense *not* to buy #chocolatehummus and buffalo hummus. #traderjoes #dc pic.twitter.com/fLvuUFWz3Y — Noah (@noahgo) March 13, 2020

Virtually nothing left but gluten-free white bread at #TraderJoes.

The best part was when the checkout guy asked me if I found everything I wanted. I laughed and he said sorry, that's just a reflex. pic.twitter.com/ElOTo0i6eR — Laura (@LauraHunttFoti) March 13, 2020

No one wants that healthy mac and cheese crap apparently pic.twitter.com/GOYUtv1DSz — wskrz 🇳🇱🇨🇦🇪🇺 (@wskrz) March 16, 2020

Even in a plague, New Englanders refuse Manhattan Clam Chowder. pic.twitter.com/0y9aw9xeRh — Hillary Monahan (@HillaryMonahan) March 16, 2020

Come hanno dichiarato ironicamente molti utenti: i supermercati dovranno valutare se tenere o meno alcuni di questi prodotti nei loro scaffali dopo l'epidemia!

E voi: avete notato altri prodotti insolitamente invenduti sugli scaffali dei supermercati italiani?