Celebrity

di Mara Siviero - 17/03/2020 12:04 | aggiornato 17/03/2020 12:08

Il virus si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo. Tra gli attori che l'hanno contratto c'è anche Idris Elba.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

A volte si pensa che i divi delle serie TV o del cinema possano essere immortali e immuni da qualsiasi malattia e/o contagio. Eppure il Coronavirus, dopo aver colpito Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, ha contagiato un altro attore molto amato: Idris Elba.

È stato proprio l’attore britannico a rivelare di essere positivo al virus tramite un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, accompagnato da una didascalia che recita:

Questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento bene, finora non ho sintomi, ma sono rimasto isolato sin da quando ho scoperto della mia possibile esposizione al virus. Restate a casa e siate pragmatici. Vi terrò aggiornati rispetto a come sta andando. Nessun panico.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Nel video l’attore, che appare al fianco di sua moglie, la modella Sabrina Dhowre, dichiara di aver effettuato il test venerdì 13 marzo, subito dopo aver saputo di aver avuto dei contatti con qualcuno che è stato dichiarato positivo (senza rivelare alcun nome):

Ascoltate, questa cosa è seria. Ora è il momento per pensare davvero al distanziamento sociale, lavandosi le mani. Oltre a ciò, là fuori ci sono persone che non mostrano sintomi e che possono facilmente diffonder[e il virus], okay? Quindi, ora è il momento di essere davvero attenti nel lavarsi le mani e nel mantenere le distanze.

L’attore ha proseguito raccontando che lui e la moglie hanno parlato con la famiglia e con i colleghi della positività al test, e ha ribadito che essere trasparenti è la cosa migliore che si possa fare in un momento come questo:

Se vi sentite male, se sentite che dovreste fare il test o se siete stati esposti, fate qualcosa a riguardo. Tutto chiaro? È molto importante. Sentite, viviamo in un mondo diviso in questo momento… ma è tempo per la solidarietà, è tempo che pensiamo l'uno all’altro.

Idris Elba, dunque, sta bene e non ha mostrato sintomi della malattia. Ciò non significa che essa vada sottovalutata: anzi, c’è bisogno di un occhio di riguardo in più verso sé stessi, i propri cari e verso le altre persone in generale.

L’attore, che è attualmente in isolamento insieme alla moglie (che non ha fatto ancora il test e che sta bene), ha ricevuto molti tweet di vicinanza da parte di fan, colleghi e amici come Ben Stiller, Brittany Packnett Cunningham e Sunny Hostin:

This is worth watching. Much respect for @idriselba getting the message out. Wishing him all the best. #StopTheSpread https://t.co/ICbnA0CVOo — Ben Stiller (@RedHourBen) March 16, 2020

Get well soon, sir!!



Folks...social distancing is not a game. Idris has displayed no symptoms & was still positive after exposure. As much as you can, please...stay home. https://t.co/uanjjXMDIM — brittany packnett cunningham is staying inside! (@MsPackyetti) March 16, 2020

Idris had no symptoms........ https://t.co/iTAow5oAoy — Sunny Hostin (@sunny) March 16, 2020

Non resta che augurare all'attore il meglio.

Via Vanity Fair, Daily Dot