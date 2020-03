Michael Caine non ha idea di cosa parli Tenet (anche se è nel cast)

Cinema

di Marcello Paolillo - 17/03/2020 08:41 | aggiornato 17/03/2020 08:45

Nel corso di un'intervista, l'attore Michael Caine ha confermato di non avere avuto modo di leggere la sceneggiatura di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan.

Tenet è il prossimo film di Christopher Nolan, atteso con trepidazione dai fan del regista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro, Inception e Dunkirk.

Nel cast del film troveremo anche un attore "feticcio" di Nolan, ovvero Michael Caine. L'attore britannico, apparso in un numero impressionante di pellicole dirette da Chris Nolan (qui è infatti alla sua ottava collaborazione), ha rilasciato un'intervista a The Hindu nella quale ha parlato anche di Tenet.

Stando a quanto rivelato da Caine in persona, la trama del lungometraggio è al momento talmente segreta che neanche lui sembra conoscerne i dettagli o i contenuti (l'unico dettaglio emerso riguarda il genere del film, che dovrebbe essere un thriller incentrato sul mondo dello spionaggio).

Tutto quello che ho avuto è stato per un solo giorno di lavoro. Mi ha dato le mie pagine, ho fatto la mia parte e ho girato solo con John David Washington. Da quel momento non ho saputo più nulla.

È cosa nota che Chris Nolan sia solito tenere un vero e proprio alone di mistero intorno alle sue opere cinematografiche, al punto che Caine non avrebbe avuto modo di studiare come si deve la sceneggiatura completa del suo prossimo film.

Ricordiamo che Caine ha avuto il piacere di lavorare con Christopher Nolan a partire da Batman Begins (2005), grazie al ruolo di Alfred, il fedele maggiordomo di Bruce Wayne (Christian Bale). Ha poi ripreso gli abiti del personaggio ne Il Cavaliere Oscuro (2008) e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (2012).

Caine è apparso anche in The Prestige (2006), Inception (2010), Interstellar (2014) e nel doppiaggio originale come semplice radiocronista in Dunkirk (uscito nel 2017).

La data di uscita di Tenet è fissata per il 17 luglio 2020 per le sale americane, mentre non ci sono ancora conferme per quanto riguarda il debutto nelle sale italiane. Il cast del film vede confermati John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel e, appunto, Michael Caine.