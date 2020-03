Curiosità

di Elena Arrisico - 17/03/2020 08:38 | aggiornato 17/03/2020 08:43

A causa dell'epidemia da Coronavirus, sempre più persone stanno scoprendo i benefici dello smart working, ovvero il lavoro da casa. Chi ha animali domestici, sta godendo della compagnia di nuovi colleghi pelosi e con il naso umido: cani e gatti.

Siamo in piena pandemia da Coronavirus (SARS-CoV2) e, mentre i numeri dei contagiati e dei morti a causa del COVID-19 sembrano non diminuire, l’Italia è in quarantena e anche in altri Paesi si sta cercando di cambiare le proprie abitudini, favorendo lo smart working - ove possibile – per provare a limitare il più possibile la diffusione del contagio.

Molti impiegati nel mondo sono, al momento, “costretti” a lavorare da casa. Per quelli che, generalmente, sono abituati a essere seduti in un ufficio, è un’esperienza nuova, ma i vantaggi del lavoro da casa sono tanti: meno inquinamento, più tempo per se stessi, maggiore concentrazione e, soprattutto, si può lavorare in compagnia dei propri pelosi a quattro zampe.

I genitori umani di cani, gatti e altri animali domestici, in queste ore, stanno invadendo i social con foto che testimoniano com’è lavorare da casa con i “nuovi colleghi”. È logico che questi ultimi siano particolarmente entusiasti della maggiore presenza dei loro familiari in casa, per cui sembra proprio si stiano godendo questi momenti. Su Twitter, diversi utenti stanno condividendo la loro esperienza.

Lavorare da casa per il prossimo futuro e la mia riunione è già diventata una live dedicata al mio gatto che dorme o si lava.

Working from home for the foreseeable future and my Zoom meeting camera has already become a dedicated live feed of my cat being cute sleeping or cleaning. pic.twitter.com/3fSSTQhChe — William Harding (@soIace357) March 12, 2020

Vi presento i miei nuovi colleghi.

Il mio collega è molto chiacchierone e appiccicoso.

My coworker is being super chatty and clingy #workingfromhome pic.twitter.com/KoxeHJcUXh — Joanna Beveridge (@jmbeveridge) March 13, 2020

Cani e gatti che si impossessano delle tastiere dei PC o che si rannicchiano sulle gambe, semplicemente perché cercano continuamente un contatto con i loro genitori umani… adorabili!

I was #workingfromhome today, pre-planned, but my lessons for those getting ready to do same due to #coronavirus:

1. Stock pile tiaras.

2. Stock pile a #labrador pic.twitter.com/HeGo1U3YML — James Howe (@james_howe) March 13, 2020

Che gli animali aiutassero a migliorare il rendimento a lavoro era, comunque, già noto: un recente studio condotto dall’Università di Lincoln nel Regno Unito ha, ad esempio, dimostrato i benefici della presenza dei cani nell’ambiente di lavoro, tra cui l’aumento della concentrazione e della qualità della vita lavorativa. In questi giorni, sono tanti gli utenti che stanno scherzando sulle giornate lavorative a casa con i loro cani e gatti.

Ha pensato che fosse divertente giocare con lo schermo.

When he thought it would be fun to play with the screen pic.twitter.com/gFAqBAyy6d — Justin Gavette ☁️🏳️‍🌈☁️ (@JR_sfdcjunkie) March 7, 2020

Pensieri e preghiere a tutti quelli che cercano di lavorare da casa con un animale domestico che non capisce il concetto.

thoughts and prayers to everyone out there trying to work from home with a pet that does not understand the concept pic.twitter.com/zWLaLWyZg8 — Anagha Srikanth (@anasrikanth) March 12, 2020

Lavora da casa, dissero... sarai altrettanto produttiva. Chiaramente, non hanno incontrato il mio cane, che mi impone di tenere le sue zampe.

Work from home, they said. You’ll just be as productive. Clearly they haven’t met my dog, who requires me to hold her paws. pic.twitter.com/7vKjY251ys — Alex Wilcox (@Ms_Alex_W) March 12, 2020

Lavorare con gli animali attorno, sicuramente, dona allegria e, secondo molti, non rappresenta una distrazione, ma una compagnia in grado di migliorare la concentrazione, favorendo il relax e l’allegria, per l’appunto. Ecco una carrellata di tweet divertenti di chi lavora da casa, in compagnia di cani e gatti.

La cosa migliore del lavorare da casa? Guardare il mio gatto seduto sul mio laptop, mentre cerca di bere il mio caffè.

Best thing about working from home? My cat sitting on my laptop trying to drink my coffee. pic.twitter.com/S1V21eCsKd — Lisa Mo Wagner (@lisamowagner) March 11, 2020

Non mi dispiace essere interrotto da un collega quando mi lancia la palla.

I don’t mind being interrupted by a co-worker when it’s to throw the ball. #workingfromhome pic.twitter.com/EcWpWBSEBP — Adrian Shuter (@AdrianShuter) March 13, 2020

Immagino che la settimana prossima farà un lavoro migliore di me.

I reckon she will do a better job than me next week #workingfromhome pic.twitter.com/neBFAisJQ0 — Pav (@Pav291) March 13, 2020

Lavoro forzato da casa oggi. Mi piace spettegolare con il mio collega.

Enforced work from home today. Enjoying gossiping with my coworker. pic.twitter.com/hm63bEtWXH — Michael 🏳️‍🌈 (@GwynethTrask) March 5, 2020

Il mio collega sembra sempre infastidito quando lavoro da casa.

My colleague always seems annoyed when I work from home. pic.twitter.com/bVy7pNSc1M — Josh Thomas (@Joshthomastn) February 13, 2020

Non esiste una linea di condotta per cani in questo ufficio.

There is no dog policy in this office. #workingfromhome pic.twitter.com/aiZiNrs6IO — Anne Ibach (@Agilejack) March 15, 2020

Lavora da casa, dissero. Sii grandioso, dissero.

E voi siete tra i fortunati che, a casa, vantano dei colleghi a quattro zampe?