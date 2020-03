One Piece Pirate Warriors 4: un nuovo trailer per il videogioco

VideogamesAnimazioneFumetti

17/03/2020

One Piece Pirate Warriors 4 è ormai in dirittura di arrivo e il nuovo trailer ci presenta tutti i personaggi giocabili del titolo.

One Piece Pirate Warriors 4 è pronto a sbarcare questo mese su tutte le console; il gioco è infatti previsto per il 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Bandai Namco per l'occasione ha preparato un nuovo trailer che ci presenta tutti i personaggi giocabili e le loro mosse più distintive.

Nel gioco saranno presenti ben oltre 40 personaggi, a cominciare dalla ciurma di Cappello di Paglia al gran completo per poi passare a tutti i personaggi più importanti apparsi nelle ultime saghe del manga. Pirate Warriors 4 coprirà soprattutto gli archi narrativi di Whole Cake Island, dove la ciurma di Rufy affronta quella di Big Mom, una dei Quattro Imperatori, ossia i pirati più forti del Nuovo Mondo, e quello del Paese di Wa.

HD Bandai Namco

Dato che quest'ultimo è ancora in corso nel manga, è stato rivelato che all'interno del gioco ci sarà una storia originale pensata in esclusiva per questo titolo. Questa saga è ambientata nel paese dei samurai, dominato dal pugno di ferro del terribile Kaido, un altro dei Quattro Imperatori a capo dei pirati delle Cento Bestie, una ciurma dove tutti utilizzano principalmente frutti Zoo-Zoo che gli consentono di trasformarsi in animali.

One Piece Pirate Warriors 4 sarà come i suoi predecessori un titolo del genere Musou, genere nato dai diversi Dinasty Warriors realizzati da Koei Tecmo. In questa tipologia di gioco i nostri personaggi affronteranno interi eserciti e potranno spazzare via centinaia di nemici con mosse speciali dall'alta spettacolarità.

Per gli appassionati sarà possibile avere anche una collector's edition dotata di una imponente action figure che mostra lo scontro tra Kaido e Rufy, anch'essa disponibile insieme alle diverse edizioni del gioco dal prossimo 27 marzo.

Bandai Namco

Cosa ne pensate di One Piece Pirate Warriors 4, avete già visto i vostri personaggi preferiti in azione?