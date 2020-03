Cinema

Andiamo a scoprire i nomi dei film e attori vincitori dei Razzie Awards 2020, i riconoscimenti che vanno a 'premiare' le peggiori produzioni cinematografiche dell'anno scorso.

Uno dei momenti meno ambiti dai più illustri rappresentanti dell'industria cinematografica statunitense è "finalmente" arrivato: sono stati assegnati i Razzie Awards 2020, che hanno premiati i peggiori attori e le peggiori produzioni cinematografiche made in USA dello scorso anno.

Le pellicole che, in fase di nomination, avevano ottenuto il maggior numero di candidature sono state: Cats, A Madea Family Funeral e Rambo: Last Blood. Ed, in effetti, soprattutto per Cats, le previsioni sono state alquanto rispettate. La pellicola di Tom Hooper, infatti, ha portato a casa ben 6 premi, compresa la statuetta per "il peggior film".

Lunedì la cerimonia di premiazione è stata trasmessa su YouTube per condividere i vincitori dei premi con un video dal titolo "Lock-Down Edition", dopo che la trasmissione in diretta prevista per sabato 14 marzo è stata annullata a causa delle restrizioni dovuti alla Pandemia di CoronaVirus che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso.

Il video di otto minuti, che potete vedere in apertura dell'articolo, come anticipato rivela che Cats ha vinto sei premi, mentre altri "premi importanti" sono stati assegnati dalla Golden Raspberry Foundation a Rambo: Last Blood, Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate), The Fanatic e Trading Paint.

Tramite YouTube, l'organizzazione che assegna i Golden Raspberry Awards (Premi Lamponi Dorati), ha fatto sapere:

Lo scorso fine settimana i Razzies avevano programmato uno spettacolo davvero enorme - completo di scherzi e parodie - che alla fine sarebbe stato trasmesso in tutto il mondo. Ma a causa di circostanze impreviste - altrimenti note come CoronaVirus - stiamo invece offrendo al pubblico un video un po' più intimo, adatto per essere visualizzato da qualsiasi pubblico attualmente in modalità di isolamento.

Oltre alle necessarie precauzioni anti-CoronaVirus adottate per i Razzie Awards, i premi di quest'anno hanno anche rotto la tradizione in un altro modo abbastanza sorprendente, visto che di solito vengono assegnati nello stesso fine settimana dei ben più ambiti Oscar. Nel 2020, invece, i "lamponi dorati" sono stati assegnati diverse settimane dopo.

Andiamo a scoprire tutti i vincitori!

Peggior film

Cats

The Fanatic

Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate)

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood



Peggior attore

John Travolta - The Fanatic

James Franco - Zeroville

David Harbour - Hellboy

Matthew McConaughey - Serenity - L'isola dell'inganno (Serenity)

Sylvester Stallone - Rambo: Last Blood

Peggior attrice

Hilary Duff - Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate)

Anne Hathaway - Attenti a quelle due (The Hustle) e Serenity - L'isola dell'inganno (Serenity)

Francesca Hayward - Cats

Tyler Perry - A Madea Family Funeral

Rebel Wilson - Attenti a quelle due (The Hustle)

Peggior attore non protagonista

James Corden - Cats

Tyler Perry - A Madea Family Funeral (Joe)

Tyler Perry - A Madea Family Funeral (zio Heathrow)

Seth Rogen - Zeroville

Bruce Willis - Glass

Peggior attrice non protagonista

Rebel Wilson - Cats

JessicaChastain - X-Men - Dark Phoenix

Cassi Davis - A Madea Family Funeral

Judi Dench - Cats

Fenessa Pineda - Rambo: Last Blood

Peggiore coppia sullo schermo

Qualsiasi palla di pelo di mezzi felini e mezzi umani in Cats

Jason Derulo ed il suo rigonfiamento dimezzato con la CGI in Cats

Tyler Perry e se stesso in A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente in Rambo: Last Blood

John Travolta e qualsiasi sceneggiatura abbia accettato

Peggior regista

Tom Hooper - Cats

Fred Durst - The Fanatic

James Franco - Zeroville

Adrian Grunberg - Rambo: Last Blood

Neil Marshall - Hellboy

Peggior sceneggiatura

Cats - scritto da Lee Hall e Tom Hooper e basato sul musical di Andrew Lloyd Webber

Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate) - Daniel Farrands

Hellboy - Andrew Cosby

A Madea Family Funeral - Tyler Perry

Rambo: Last Blood - Matthew Cirulnick e Sylvester Stallone

Peggior prequel, remake, rip-off o sequel

Rambo: Last Blood

X-Men - Dark Phoenix (Dark Phoenix)

Godzilla II - King of the Monsters (Godzilla: King of the Monsters)

Hellboy

A Madea Family Funeral

Razzie Redeemer Award

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name

ennifer Lopez - Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers)

Keanu Reeves - John Wick 3 - Parabellum e Toy Story 4

Adam Sandler - Diamanti grezzi (Uncut Gems)

Will Smith - Aladdin

