Star Wars: duello con le spade a 1500 gradi [VIDEO]

Curiosità

di Giuseppe Benincasa - 17/03/2020 10:47 | aggiornato 17/03/2020 10:50

Un sogno che diventa realtà: brandire una spada laser!

Il sogno di ogni fan di Star Wars è quello di brandire una spada laser come uno dei maestri Jedi o uno dei potenti Sith visti tra film e serie TV.

Fino a oggi, lo si è potuto fare solamente con riproduzioni giocattolo o con delle repliche in policarbonato con illuminazione LED, utilizzate per sport. Ma per alcuni fan della saga targata Lucasfilm non era ancora abbastanza!

Così, questi fan, hanno deciso di progettare e creare quella che può essere considerata una vera spada laser, in grado di illuminarsi per via del calore e di tagliare realmente gli oggetti.

L'appassionato di Guerre Stellari che ha dato il via al progetto si chiama James Dobson e la fonte di energia è stata testata da the Hacksmith, un manipolo di nerd che trasforma in realtà gli oggetti visti nei film o nelle serie TV e che, poi, mostra i risultati sull'omonimo canale YouTube.

Le "spade" create da Dobson sono composte da un'asta in titanio e tungsteno e un manico isolato in ceramica; il tutto è alimentato con una batteria portatile. La corrente elettrica scorre lungo il tungsteno, per poi risalire attraverso il titanio. Quando è completamente alimentata, l'asta brucia a 1500 gradi centigradi.

La dimostrazione, come si può vedere nel video in testata a questo articolo, è particolarmente suggestiva.

Nel filmato, oltre a mostrare le fasi di produzione della spada laser (lightsaber in originale), viene richiamato alla memoria uno dei momenti più iconici del franchise di Star Wars, come il duello "fraterno" tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi sul pianeta vulcanico Mustafar, mostrato durante il film Star Wars: La vendetta dei Sith (2005).

Dal minuto 9:32 con in sottofondo l'iconico brano Duel Of The Fates, composto da John Williams, i ragazzi simulano il duello con le spade laser, stando bene attenti a non bruciarsi.

Qui sotto si può vedere il video originale di Episodio III:

