The Crown terminerà normalmente le riprese della stagione 4

TV News

di Elena Arrisico - 17/03/2020 09:49 | aggiornato 17/03/2020 09:53

Nonostante la pandemia da Coronavirus, The Crown continuerà la lavorazione della quarta stagione per un'ultima settimana. La produzione di molte altre serie è, invece, stata sospesa per cercare di limitare il più possibile la diffusione del contagio.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In queste ore, diversi Paesi nel mondo hanno cambiato idea sulla seria minaccia del Coronavirus (SARS-CoV2) e sullo sviluppo della malattia COVID-19, allineandosi con quanto detto nelle scorse settimane da Italia – in quarantena - e Cina, per cercare di arginare quanto più possibile il contagio.

Dopo l’annuncio della pandemia dato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, diverse sono le produzioni televisive e cinematografiche che hanno sospeso le proprie riprese: serie come Stranger Things, Supernatural, Grey’s Anatomy, Riverdale, The Falcon and the Winter Soldier, The Morning Show, The Handmaid’s Tale, The Witcher, Lucifer e molte altre sono in pausa, per cercare di tutelare la vita dei membri dello staff e quella delle loro famiglie.

Secondo quanto riportato da Deadline, però, The Crown continuerà ad essere prodotto: Left Bank Pictures ha, infatti, deciso inspiegabilmente di proseguire e terminare l’ultima settimana di lavorazione della quarta stagione della serie, così da avere tutto il materiale necessario per iniziare la fase di post-produzione.

Netflix sarebbe, inoltre, in trattativa con alcuni produttori indipendenti – tra cui Left Bank Pictures, per l’appunto – per decidere se sia il caso di sospendere le riprese di altri film e serie. Al momento, il colosso dello streaming online ha messo in pausa – per almeno due settimane - alcune serie, tra cui le già prima citate Stranger Things, The Witcher e Lucifer. Sarà saggio continuare, nonostante la confermata pandemia e la gravità dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in tutto il mondo?

Prodotta da Left Bank Pictures e Sony Pictures Television per Netflix dal 2016, The Crown racconta la vita della Regina Elisabetta II – prima interpretata da Claire Foy, poi da Olivia Colman - e della famiglia reale britannica. La terza stagione della serie è uscita a novembre 2019, coprendo un arco temporale che va dal 1964 al 1977.

Nel cast, oltre a Olivia Colman, anche Tobias Menzies (Principe Filippo), Helena Bonham Carter (Principessa Margaret), Josh O’Connor (Principe Carlo), Emma Corrin (Lady Diana) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher).

Probabilmente, la quarta e penultima stagione di The Crown uscirà a fine 2020.