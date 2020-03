Animazione

di Giuseppe Benincasa - 17/03/2020 12:23 | aggiornato 17/03/2020 12:27

Preparatevi a esplorare nuovi universi con il simpatico Clancy!

Dal creatore della serie animata di culto Adventure Time, Pendleton Ward, arriverà su Netflix la serie d'animazione dal titolo The Midnight Gospel.

Il teaser dello show animato, che apre questo articolo, mostra immagini apparentemente sconnesse tra loro: strane creature aliene, piante carnivore, schizzi di sangue, mutazioni genetiche e mondi alternativi.

Questi ultimi saranno visitati dal giornalista spaziale Clancy che, come si vede proprio nella prima immagine del filmato, utilizza una strana macchina per viaggiare. Le visite su altri pianeti, però, non saranno gite di piacere, infatti il protagonista viaggia con lo scopo di raccogliere le testimonianze dei vari personaggi che incontra, per poi pubblicarle online e guadagnare un sacco di soldi!

Da quello che anticipa il video, pare che le cose non saranno così semplici per Clancy e che, spesso, qualcosa andrà storto.

Non è ben chiaro come verranno strutturati gli episodi e come funziona la macchina del "teletrasporto", quello che sembra certo è che la linea artistica di Adventure Time sarà rispettata. Quindi, i fan potranno godere di una nuova serie avventurosa, forse, dai toni più adulti e sempre irriverente: scene splatter, parolacce e riferimenti sessuali.

Dall'account Instagram ufficiale della serie sono state pubblicate alcune immagini e anche il logo dello show:

La serie è animata dallo studio americano Titmouse, lo stesso che ha realizzato la serie di successo Big Mouth, ed è stata pensata da Ward in collaborazione con Duncan Trussell (autore del podcast di intrattenimento Duncan Trussell Family Hour).

The Midnight Gospel, composto da 8 episodi, sarà disponibile negli Stati Uniti d'America sul servizio streaming di Netflix dal 20 aprile.

Per chi, invece, non è ancora sazio delle avventure di Finn e Jake, la buona notizia è che Adventure Time tornerà con il progetto chiamato Adventure Time: Distant Lands, che proporrà al pubblico quattro speciali animati.