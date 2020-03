Tecnologia

di Pasquale Oliva - 17/03/2020 10:09 | aggiornato 17/03/2020 10:13

WhatsApp cerca di recuperare terreno sulla concorrenza in termini di funzionalità. In futuro potrebbe arrivare la funzione per inviare messaggi che finiscono nell'oblio dopo ore, giorni o anni.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sembra essere un periodo particolarmente favorevole per WhatsApp. Dopo il tema scuro per i client iOS e Android, la più utilizzata piattaforma di messaggistica istantanea al mondo potrebbe presto accogliere una nuova funzione: l'autodistruzione dei messaggi.

Il nuovo strumento è attualmente in fase di test tra gli sviluppatori, come rivelato dal solito WABetaInfo. Stando agli screen che trovate qui sotto, per attivare la nuova funzione basta recarsi nella pagina profilo di un utente, selezionare l'opzione 'Elimina Messaggi' e impostare il timer di autodistruzione (da 1 ora a 1 anno). Nella conversazione, tutti i messaggi prossimi alla scomparsa vengono 'marchiati' con l'icona di un orologio.

WABetaInfo

La feature è stata scoperta nella build 2.20.83 dell'app per Android e ciò significa che la divisione di Facebook che si occupa del supporto della piattaforma sta lavorando per ottimizzare la funzione in vista del rilascio al pubblico. Con il prossimo aggiornamento di WhatsApp potremmo dunque già usufruire di tale opzione? Probabilmente no, ma l'inizio della fase di test è già un buon segno.

WhatsApp sarà anche il servizio di chat con più utenti attivi, ma anche in questo caso si trova a dover aumentare i giri per cercare di mettersi in pari con la concorrenza. La funzione sopra descritta, infatti, è già da tempo disponibile su Telegram e addirittura Messenger (anche quest'ultima di proprietà di Facebook). Il perché di questi ritardi resta ancora un mistero.

Quanto credete possano essere utili i messaggi che si autodistruggono? Siete soliti utilizzarli su altri servizi di messaggistica?